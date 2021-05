Broncano llama a Gerard Moreno y Dani Parejo en plena fiesta por la Europa League: "Esto es agua en copa de balón"

Gerard Moreno y Dani Parejo han sido dos de los futbolistas que han pasado en los últimos meses por La Resistencia, y en ambos casos mostraron una gran complicidad y buen rollo con David Broncano. Por eso, con motivo de la consecución de la Europa League por parte del Villarreal, el presentador les llamó para felicitarles y les pilló en plena fiesta en el estadio de la Cerámica.

Con el rojiblanco Koke presente, con lo que el éxito del fútbol español quedó muy bien representado, el jienense pilló 'a tope' a los futbolistas amarillos. Especialmente a Parejo, que estaba totalmente venido arriba. La primera pregunta lo resume todo: "¿Cómo vais? ¡Afectados!". La respuesta del centrocampista fue clara: "Como iba Koke el sábado".

Broncano agradeció a Moreno que cumpliese su promesa con la dedicatoria del gol. "Estuvo guapo. La asistencia de Dani fue mejor que la tuya del fuet", bromeó el delantero. Estaba intentando reconducir el presentador las preguntas, cuando Parejo le interrumpió: "Bueno, bueno, bueno... está empezando aquí la música". "Con lo poco que te gusta a ti la fiesta, eh, Dani...", replicó el humorista. "¡Aquí hay toque de queda, allí no, cabrones!".

De los tres futbolistas en pantalla, dos de ellos van a ir a la Eurocopa. Parejo no, pero no le importa. "¡Que no pasa, na! Yo, español, mira, mira (se señala una pulsera con la bandera de España). Que la ganen. Yo, a full", respondió entre risas, mientras Gerard bebía un trago de lo que calificó como "agua en copa de balón".

Por último, Parejo envió un mensaje a Koke de parte de su primo, porque el hermano del capitán del Atlético le envió un mensaje de felicitación por el título. Ambos forman parte de la misma generación de futbolistas y coincidieron en las categorías inferiores en Madrid y, después, en la selección, aparte de enfrentarse muchas veces como rivales.