Por tercera vez en su vida y segunda como entrenador, Zinedine Zidane ha dimitido con contrato en vigor con el Real Madrid. La ruptura ha sido unilateral, tal y como señala el propio comunicado del club de manera explícita: "El Real Madrid C. F. comunica que Zinedine Zidane ha decidido dar por finalizada su actual etapa como entrenador de nuestro club".

Las palabras elegidas no son casuales.

'Zizou' se va como una leyenda, aún más de lo que lo era ya. Un título cada 23 partidos, para un total de 11 trofeos nuevos en el inmenso museo del Real Madrid. Este 2020/21, extraño para todos pero especialmente cruel con los blancos por las lesiones, es el único curso de los últimos once en los que no se ha levantado ninguna copa nueva.

Eso no empaña una trayectoria de Zidane que, por méritos propios, ha sido de sobresaliente por lo menos. Pocos dudan ya de calificarle como el mejor entrenador de la historia del Real Madrid.

Estadísticas de Zinedine Zidane con el Real Madrid Carlos Gámez

Todo lo que ha dado Zidane al Real Madrid le ha permitido controlar los tiempos como ha querido. De hecho, no ha contado para nada con la opinión de Florentino Pérez, que no era ajeno a las críticas que ha recibido el técnico francés a lo largo de esta temporada. Zidane ha hecho y deshecho, y ni siquiera ha esperado una semana para hacer las maletas desde que acabó la temporada.

El Real Madrid sólo consiguió frenarle en su intención de anunciar su marcha después del partido con el Villarreal, pero fue precisamente durante la noche de gloria del equipo castellonense en Europa cuando se filtró su despedida. Se va tan quemado que incluso se le había agriado el carácter en las ruedas de prensa, habitualmente calmadas y casi sonrientes.

El 'runrun' de que podía destituir a Zidane estuvo presente especialmente en los críticos meses de enero a marzo: el 'Alcoyonazo' de Copa, el ligero bajón ligero, las dudas con las que se llegó al Atalanta... Zidane ya llevaba tiempo quemado y escuchar y leer en la prensa que podían darle el finiquito con una carta de agradecimiento no fue agradable para él.

Por eso Zidane cambió el discurso. Pronto las preguntas sobre su continuidad derivaron del "yo tengo contrato y estoy tranquilo" al "en el futuro ya veremos". Siempre ha tenido la sartén por el mango: podía elegir dimitir o podía elegir quedarse, ya que Florentino era, en cualquier caso, reticente a echar a una leyenda del club que ha llegado a semifinales de Champions y peleado por LaLiga hasta la última jornada.

El presidente blanco contaba con que Zidane le diera algo más de margen de movimiento. Josep Pedrerol, periodista muy cercano a Florentino y con línea directa con su despacho, avanzaba que incluso tenía previsto reunirse dentro de una semana con el entrenador y con Sergio Ramos para tratar el futuro de ambos, especialmente el del aún capitán, cuyo destino está aún por decidir.

🚨🚨 EXCLUSIVA MUNDIAL de @jpedrerol 🚨🚨



📞"FLORENTINO LLAMARÁ a RAMOS después de hablar con Zidane la semana que viene"#ChiringuitoRamos pic.twitter.com/DYnsj8Wglb — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 25, 2021

Florentino, a pie cambiado... otra vez

Florentino Pérez ahora tiene que acelerar el paso para buscarle un sustituto a Zidane. La planificación de la próxima temporada, que empezará con una profunda limpia del vestuario (Ramos, Marcelo, Isco, Asensio, Mariano, Bale... y los que aún se pueden enfilar la puerta de salida) requiere de un técnico preparado para el reto, y las prisas no son buenas.

El Real Madrid no se puede permitir estar una semana sin entrenador, aunque sea fuera de temporada. La terna de nombres es amplia, pero cada candidato tiene sus pros y sus contras: Raúl González, el gran candidato unas semanas atrás ha perdido enteros; Massimiliano Allegri va a volver a la Juventus; Antonio Conte ya ha sido tanteado varias veces por el club blanco (estuvo a punto de sustituir a Zidane en su primera dimisión) y acaba de dejar el Inter recién proclamado campeón de la Serie A; Mauricio Pochettino tiene contrato por el PSG pero no ve con malos ojos aterrizar en el Bernabéu; Joachim Low también es del gusto de Florentino pero no se desvincula de Alemania hasta después de la Eurocopa...

¿A quién prefieres como sustituto de Zidane en el Real Madrid? Allegri Conte Raúl Pochettino Otro

Zidane ha tirado la toalla y ha pillado, de nuevo, a Florentino sin un recambio atado. No ha sido tan inesperado como la primera vez, pero no por eso es menos doloroso para el madridismo. Las despedidas que le han dedicado los jugadores no tienen nada que ver con las que, por ejemplo, le dedicaron a Julen Lopetegui o a Santiago Solari.

Zidane se va, pero no le despiden, y como dice el dicho: quien se va sin que le echen, vuelve sin que le llamen. El francés, le sustituya quien le sustituya, seguirá considerado como una de las mayores leyendas de la historia blanca.