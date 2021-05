El legendario Vince Carter sigue machacando los aros con 44 años y vistiendo traje y corbata

Vince Carter se retiró del baloncesto en activo el pasado mes de junio de 2020. El jugador nacido en Florida tuvo un carrera NBA de lo más notable y siempre será recordado por ganar el Concurso de Mates de 2000 y por ser uno de los mejores dunkers de la historia, si no el mejor. Algo que no ha perdido al colgar las botas, pues 'Vinsanity' sigue machacando a sus 44 años y vistiendo traje y corbata. Ver para creer.

La periodista Rachel Nichols, quien grabó y subió a sus redes sociales el vídeo de su compañero televisivo volando, lo explicó mejor que nadie. "Vince Carter tiene 44 años, en ropa de vestir, completamente frío y sin calentar. Y todavía puede hacer esto como si nada, simplemente colgándose en nuestro estudio justo antes de The Jump, que casi me lo pierdo. Leyenda".

El ocho veces all-star aterrizó en la NBA en 1998. Jugó en Toronto Raptors, New Jersey Nets, Orlando Magic, Phoenix Suns, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies, Sacramento Kings y Atlanta Hawks. Entre sus logros personales están el galardón de Rookie of the Year en 1999 y la medalla de oro con Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de 2000.