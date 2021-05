El Kun Agüero culpa a Guardiola de su salida del Manchester City

El Kun Agüero recibió un merecido homenaje durante su último partido con la camiseta del Manchester City en su estadio. El argentino fue tratado como una auténtica leyenda del club y pudo marcar en dos ocasiones antes del pitido final de ese encuentro. Sin embargo, el propio jugador ahora confiesa que está molesto con Pep Guardiola por su salida del equipo.

La final de la Champions League que disputarán el City y el Chelsea este sábado será su último partido oficial con el equipo y no está claro si jugará algún minuto después de la despedida del fin de semana. De una forma u otra, The Athletic ha revelado que la marcha del Kun Agüero no es ni mucho menos alegre, pese a la buena imagen pública entre el jugador y el entrenador del Manchester City.

Según el medio norteamericano, el Kun considera que Guardiola es el único responsable de que el City no le propusiera un nuevo contrato. Supuestamente, cuando en marzo ya supo que no seguiría en el club, el argentino y el entrenador estuvieron varias semanas sin hablar e incluso se llegó a mencionar la posibilidad de que no jugase más de la cuenta para evitar lesiones que pudieran poner en peligro su futuro profesional.

El comentarista de la Premier League Martin Tyler explicó a The Athletic que el Kun le confesó sentirse “triste por tener que irse. Pienso que quería quedarse, pero las palabras que él me transmitió fueron: ‘Esto es un negocio y ellos quieren traer a otro delantero’”.

Precisamente Guardiola fue el encargado de lanzar la bomba del posible fichaje del Kun Agüero por el FC Barcelona en la despedida del argentino: "Quizá Agüero esté cerca de llegar a un acuerdo por el club de mi corazón, por el Barcelona. Va a jugar junto al mejor jugador de todos los tiempos, Messi. Estoy bastante seguro de que Agüero lo va a disfrutar. Y quizás el Barcelona sea cada vez más fuerte con él en el campo".