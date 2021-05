La selección española ya conoce a los 24 futbolistas que disputarán la Eurocopa del próximo verano vistiendo la Roja, después de que Luis Enrique haya hecho pública la lista de convocados en la mañana de este lunes. Sin embargo, han sido las ausencias más que los convocados los que se han llevado los titulares de la jornada.

La más sonada, la de Sergio Ramos, que al igual que sus compañeros españoles del Real Madrid se perderán la Eurocopa. De hecho, esta será la primera vez que ningún jugador madridista represente a España en un gran torneo. No obstante, otros tantos jugadores destacados de la temporada tendrán que ver la cita por televisión.

Sergio Ramos

El hasta ahora capitán y jugador que más veces ha defendido los colores de España no estará en la Eurocopa. Este 2021 no ha tenido continuidad en su juego, habiendo sufrido múltiples bajas por lesiones en en menisco, otras musculares y haber pasado el covid, además de otras molestias que le han dejado fuera de numerosas convocatorias con el Real Madrid. De hecho, este año solo ha disputado 5 encuentros, habiendo enlazado partidos consecutivos en únicamente dos ocasiones.

Iago Aspas

El 'Príncipe de las Bateas' tampoco estará en la Eurocopa este verano, aunque el gol sea una de las facetas en las que más flojea la Roja. Pese a un inicio de campaña fulgurante, una lesión frustró su progresión y su segunda vuelta no ha sido nada satisfactoria para ganarse el puesto en la selección. Sin embargo, sus números esta campaña han sido para enmarcar: 14 goles y 15 asistencias en 34 partidos.

Jesús Navas

El lateral del Sevilla ha sido una de las piezas claves del buen hacer de su equipo esta temporada, siendo el dueño de la banda derecha del Pizjuán. No obstante, Navas no ha terminado de convencer a Luis Enrique (ni ningún compañero sevillista) para meterlo en su lista de 24 y ha preferido llevar a solo un lateral derecho (Azpilicueta), dejar a Marcos Llorente como aparente suplente... y no ocupar dos de las 26 plazas que podía llenar para el torneo. Una de las decisiones más cuestionables del seleccionador.

Nacho

El defensa madridista ha sido de lo mejor de su equipo esta temporada. Ante las numerosas bajas que desolaron a la zaga del Real Madrid esta temporada, Nacho cumplió con creces en los partidos que jugó tanto de central como de lateral. Sin embargo, ni su rendimiento ni su polivalencia han hecho que Luis Enrique apostase por llevarlo, optando por jugadores con menos partidos como Eric García o Diego Llorente.

Sergio Canales

El líder de la medular del Betis se ha visto muy perjudicado por las molestias que ha arrastrado en los últimos partidos de la temporada... a menos de un mes para que empiece la Eurocopa. Aunque Canales haya sido uno de los responsables de la vuelta del Betis a Europa y pese a que su juego creativo calza a la perfección con lo que busca España, tendrá que esperar para representar a la Roja en un gran torneo.

Mario Hermoso

La temporada del defensa del Atlético de Madrid ha ido de más a menos, pero ha sido uno de los hombres importantes en la consecución del título de liga. El perfil de Hermoso es muy similar al de Nacho: un futbolista que puede cubrir prácticamente cualquier puesto de la defensa. Pese a que esta temporada ha dado un paso adelante, no ha sido suficiente para convencer a Luis Enrique de llevarle a la Eurocopa.

Joan Jordán

El crecimiento de Jordán en los últimos años está siendo una de las grandes noticias de LaLiga... aunque el seleccionador no opina igual. El centrocampista ha sido el faro del juego del Sevilla de Lopetegui, alcanzando los 50 partidos esta temporada en los que ha anotado dos goles y repartido siete asistencias. La gran cantidad de talento nacional en su misma posición le ha pasado factura.

Iñigo Martínez

El central del Athletic era una de las apuestas seguras de cara a la Eurocopa y hasta se rumoreaba que sería titular. Sin embargo, ha sido él mismo el que ha querido bajarse del barco para no ser un lastre al "no encontrarse al 100% ni física ni mentalmente". Su temporada con el Athletic ha sido buena, con más de 30 partidos, dos goles, dos asistencias, y el título de la Supercopa conseguido a principios de año.

Dani Parejo

Otro de los futbolistas que se perderá la Eurocopa tras una gran temporada es Parejo. Tras haber sido uno de los artífices de que el Villarreal haya llegado a la primera final europea de su historia, el jefe de máquinas del Submarino no estará en el torneo este año. Sus tres goles y siete asistencias en 52 partidos con los amarillos no han bastado para hacer que Luis Enrique le llame de cara al que podía ser el último tren del centrocampista para disputar un torneo importante con España.