Cristiano manda callar en Instagram después de coronarse máximo goleador de la Serie A italiana

Cristiano Ronaldo no jugó el último partido de la temporada con la Juventus por decisión técnica. El entrenador Andrea Pirlo decidió dejar al portugués en el banquillo durante el encuentro en el que el equipo se jugaba sus opciones de disputar la Champions League la próxima campaña. Aun así goleó al Bolonia (4-1) y certificó su clasificación para la máxima competición continental.

La decisión de Pirlo sorprendió mucho a la prensa de Turín en particular y a la italiana en general, que entendió esto como un indicativo claro de las ganas que tiene Cristiano Ronaldo de dejar el equipo. El luso, sin embargo, no se ha pronunciado al respecto, o al menos no de forma clara y directa, aunque sí con una publicación de Instagram que ha encendido más el fuego.

Tras el partido, y una vez finalizada la competición, Cristiano Ronaldo hizo una publición en su cuenta personal de Instagram que da pie a todo tipo de elucubraciones. Su gesto de mandar callar ha sido interpretado de muchas formas, siendo la más recurrente la que dice que está silenciando, después de haber terminado pichichi de la Serie A italiana con 29 goles en 33 encuentros, a las constantes críticas que le han perseguido durante todo el curso.

Este título de máximo goleador le sirve a CR7 para poner su nombre en un nuevo récord personal, pues se trata del primer jugador en la historia que se lleva el galardón de máximo artillero en las ligas de Inglaterra, España e Italia. Ahora sólo hay que esperar a saber dónde jugará el portugués la próxima temporada, pues el hecho de que la Juve disputa la Champions podría ayudar a que siguiese en Turín.