Koke llevó la bandera a Neptuno: así fue la fiesta de los jugadores del Atlético con su afición a su llegada a Madrid

Pese a las graves consecuencias que tuvo, con un muerto y varios hospitalizados, la fiesta de celebración de la liga del Atlético de Madrid no fue como habitualmente. Una de las grandes diferencias fue que los futbolistas no pudieron acudir a Neptuno para festejar junto a sus aficionados... o no al menos en el momento cumbre.

El dispositivo de festejos en la plaza madrileña se despejó en torno a las 3:00 de la madrugada, pero el dios romano sí recibió la visita de sus jugadores. El Atlético ha compartido el momento en el que el capitán Koke cumplió con la tradición de ponerle la bufanda a la estatua, además de un brazalete negro en señal de duelo por el aficionado de 14 años muerto en un accidente durante los festejos.

🇦🇹🔱 ¡@Koke6 cumplió con la tradición de colocar a Neptuno una bufanda y una bandera rojiblancas tras conseguir un título!



Además, rindió tributo al joven atlético fallecido anoche colocando un brazalete negro.#OtraFormaDeEntenderLaVida pic.twitter.com/2AsssnrT3x — ❤️🤍🏆 CAMPEONES 🏆❤️🤍 (@Atleti) May 23, 2021

La fiesta no se quedó ahí. De hecho, los jugadores sí tuvieron su momento de saltos y cánticos junto a la afición. Lo hicieron ya en Zorrilla, provocando imágenes un tanto surrealistas como la de los antidisturbios intentando sujetarles, y después ya de madrugada en el Cerro del Espino.

Numerosos fans rojiblancos se acercaron a la ciudad deportiva colchonera para recibir al autobús de los suyos procedente de Valladolid, y muchos jugadores, con el propio Diego Simeone al frente, salieron a festejar con ellos. Gritos, cánticos, saltos... euforia sin contener (y con las mascarillas de aquella manera) que demuestran las ganas que tenían tanto unos como otros de celebrar un título tan largamente añorado.

🔴⚪️ Así ha sido la llegada del @Atleti al Cerro del Espino



🎥 @JaviGomezCh pic.twitter.com/hSMIaIejlD — Tiempo de Juego (@tjcope) May 22, 2021

La fiesta continúa este domingo

El Atlético de Madrid ha promovido como iniciativa para sus aficionados para celebrar el título una "gran caravana rojiblanca" de coches este domingo por la tarde, de 18.00 a 20.00, por la capital de España, desde Atocha a Plaza de Castilla, con paso por la fuente de Neptuno, ya que la plantilla no podrá acudir allí para festejar la Liga debido la situación sanitaria.

El club invita a los seguidores a "celebrarlo con responsabilidad", a ponerse la camiseta rojiblanca, a sacar "las bufandas y las banderas por las ventanillas" y "conducir despacio, no hay prisa", al tiempo que recomienda no bajar del vehículo ni parar en Neptuno, porque "todos los atléticos tienen que poder pasar" por la fuente donde celebra sus títulos.

"Que todos se enteren de que eres del Atleti y que somos campeones de Liga", proclama la información de la entidad madrileña sobre la caravana, que se desarrollará antes de que se haga entrega de la copa de la Liga al equipo en el estadio Wanda Metropolitano.

Ese acto está previsto a las ocho de la tarde y contará con la presencia del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales; del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida; de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y del ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes.