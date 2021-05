Luis de la Fuente ha compartido este viernes la lista de convocados de la selección española sub-21 para la fase final del Europeo sub-21 que la 'Rojita' disputará desde el 31 de mayo en Eslovenia. De manera indirecta, el seleccionador ha dado varias pistas con respecto a algunas decisiones que tomará su homónimo y tocayo en la absoluta para le Eurocopa.

Varios jugadores como Bryan Gil o Pedri han estado alternando ambas categorías en las distintas convocatorias, mientras que otros como Óscar Mingueza han tenido una temporada tan fructífera que se ha rumoreado su salto directo a la selección de los "mayores".

Entre estos futbolistas a los que Luis Enrique ha llamado en sus últimas listas con la absoluta, Bryan Gil ha sido el único al que ha convocado De la Fuente para la sub-21. Su final de temporada ha dejado que desear con un Eibar descendido y no ha pasado el corte para la Eurocopa. Por su parte, el mencionado defensa del Barça, Mingueza, tampoco dará el salto en el torneo y se mantendrá en su categoría.

En cambio, la ausencia de Pedri o de Eric García en la lista, hacen pensar que ambos repetirán con la absoluta, después de haber sido llamados por Luis Enrique para la última ventana FIFA. Tampoco irá con la 'Rojita' Pedro Porro, que apareció en la convocatoria más reciente de la selección, y ante las lesiones de Carvajal y Lucas Vázquez y la escasez de jugadores en esa posición, apunta a estar entre los 26 para la Eurocopa.

También apunta al gran torneo continental Ferrán Torres. El extremo del Manchester City no va con la sub-21 desde 2019, pero en el caso de no quererle Luis Enrique, De la Fuente no desperdiciaría la oportunidad de llamar a un jugador de su calidad y que todavía tiene edad de categorías inferiores. Además, con España ha jugado diez partidos anotando seis goles, destacando en la faceta que más necesita la selección.