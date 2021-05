Messi es baja contra el Eibar y puede haber jugado ya su último partido con el Barça... con derrota

Messi da la espantada y no volverá a jugar con el FC Barcelona esta temporada... y quizás nunca más. El futbolista argentino no estará en el último partido de LaLiga en el que los azulgranas visitarán al Eibar, ya descendido. Este viernes, el club ha emitido un comunicado explicando la ausencia del jugador del entrenamiento y confirmando que no estará en Ipurúa.

El capitán no acudió a la sesión matutina de entrenamiento "con permiso del técnico" y no formará parte de la convocatoria para el último partido. "De esta manera, el crack argentino puede afrontar un pequeño descanso antes de la Copa América, después de una temporada en el que ha sido uno de los jugadores con más minutos de la plantilla", explica el Barça.

❗ ÚLTIMA HORA



▶ Messi no se entrena con permiso del técnico y no jugará en Eibar



Messi es el segundo jugador que más minutos acumula esta temporada, solo por detrás de Frenkie De Jong, con un total de 4.192 que ha repartido en 47 partidos. Todo ello, teniendo en cuenta que esta temporada se perdió dos encuentros por dos lesiones sufridas en enero.

El futuro del argentino es todo una incógnita y con su continuidad en el Barcelona en duda para la próxima temporada (termina contrato este mes de junio), podría haber vestido la '10' azulgrana por última vez. De hecho, la que habría sido su despedida no podría haber sido peor: derrota en casa contra el Celta para terminar de tirar LaLiga a la basura.

Una despedida extremadamente amarga para una historia de amor tan bonita como la de Messi con el Barça. Frente a una vida plagada de alegrías y éxitos, un adiós con derrota, tirando un título y sin público en las gradas para despedirse.