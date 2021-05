El 'pichichi' Gerard Moreno no se corta en La Resistencia: raja un sofá por Parejo promete una celebración en Europa League

Gerard Moreno fue la estrella invitada al último programa de 'La Resistencia' de David Broncano. El delantero del Villarreal acudió en la previa de la última jornada liguera, pero más importante, de la gran final de la Europa League que el equipo amarillo disputará el próximo miércoles contra todo un Manchester United.

El partido fue uno de los temas de conversación durante la noche y como es habitual cuando va un futbolista al programa, a Broncano le gusta ofrecer ideas de celebración para cuando marquen goles, como ocurriera con Iago Aspas o Borja Iglesias. Gerard Moreno no iba a ser menos y le propuso dos dedicatorias en caso de que marque contra el Manchester.

El presentador quiso pensar esta vez en la concienciación contra el covid y que celebrase simulando que se vacuna en honor a los sanitarios. "Está bien aunque la UEFA hace mucho control anti doping, a ver si van a pensar que voy dopado", señaló el delantero, pero tras perfeccionar la técnica prometió que "si marca en la final, hago la celebración. Siempre que vayan ganando".

Si @GerardMoreno9 marca gol en la final y veis que tira de jeringuillón en la final, es por nosotros y por las vacunas.



OJALÁ MARQUE, JODER pic.twitter.com/1xZqNtz5bR — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) May 20, 2021

Moreno también quiso sacar pecho de sus goles en LaLiga tras los elogios de Broncano. "Por el momento eres el segundo máximo goleador de la Liga española, pero como el primero es Messi... yo diría que eres el primer goleador de LaLiga a día de hoy", aseguró el presentador.

Al poco de comenzar el programa, el delantero del Villarreal quiso recordar la anécdota de su compañero de equipo Dani Parejo, que regaló el actual sofá del programa. Sin embargo, un colaborador se lo terminó rajando con un cuchillo, por lo que Gerard quiso vengarse en nombre de su amigo.

"Le destrozasteis el sofá a mi compañero Dani Parejo y estaría bien como venganza, reventar el vuestro", bromeaba Gerard Moreno mientras sujetaba un cuchillo que había traído para cortar un fuet que trajo de regalo al programa. Tras negociar un poco, Broncano accedió y el delantero se ensañó con el "sofá de los VIP" que tienen en el programa.

Finalmente, Moreno quiso dar la cara con las famosas preguntas de programa con respecto al sexo y al dinero que tienen los invitados. "Voy al grano, no me quiero andar por las ramas. No las he contado, pero este mes hemos tenido muchos partidos entre semana, poco tiempo, las niñas (de 4 y 1 año)... Dos o tres a la semana. Lo ideal es hacerlo cuando las niñas están durmiendo", contó.

La verdad es que las respuestas no sorprenden a nadie. 💶 👌👈



Bravo por @GerardMoreno9, siempre es de agradecer la sinceridad. pic.twitter.com/kreNQQatug — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) May 20, 2021

En cuanto al dinero, Gerard fue directo. "En el banco tengo cinco millones de euros", zanjó.