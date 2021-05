El futuro del Real Madrid y de Zidane se decidirá en una reunión clave la próxima semana

Bien después de la fiesta de Cibeles, bien después de unos días de descanso, el futuro del Real Madrid arrancará con una reunión entre Florentino Pérez y Zinedine Zidane que se celebrará unos días después del final de LaLiga.

El presidente y el entrenador tienen que sentarse para ver qué camino van a tomar, sea juntos o, lo que es más probable, separados. Zidane tiene más que decidido irse, ya que se encuentra cansado física y mentalmente después de una temporada muy dura en muchos aspectos, y el desgaste le ha hecho pensar en un tiempo fuera.

Por segunda vez, Zidane comunicará a Florentino que deja el club, aunque el contexto es muy distinto al de la primera. El Real Madrid padece un notable agotamiento en una plantilla algo envejecida, que ha tenido que tirar de canteranos de urgencias para completar el año en plena batalla por el título y que, lejos de cumplir solamente, han dado el callo y mejorado las expectativas.

Una vez que Zidane confirme su marcha y cierren los asuntos contractuales, comenzará la búsqueda y contratación de su sustituto. Los principales candidatos son Massimiliano Allegri y Raúl González, con sus pros y sus contras. El español ilusiona, pero aún no tiene mucha experiencia en la élite (Zidane tampoco la tenía) y el italiano, más bregado en estas lides, cuenta con un perfil muy cercano a lo que quería Florentino desde hace tiempo y está dispuesto a asumir el reto. Cabe la posibilidad de que el presidente convenza a Zidane para seguir, pero esta opción es la menos probable.

Una vez resuelto el asunto del entrenador tocará hablar de salidas y entradas. En el primer aspecto, el futuro de Sergio Ramos será uno de los temas candentes. El sevillano no acaba de renovar ni de cerrar su destino, pero con su actual ficha no tiene hueco. O baja sus pretensiones, o le pondrán puente de plata. No será el único: Marcelo, Hazard o la situación de los cedidos (Bale, Odegaard, Kubo...) se repasarán profusamente antes de que los internacionales se vayan con sus respectivas selecciones a la Eurocopa.

En el capítulo de llegadas, un nombre sobre el resto: Kylian Mbappé. El gran sueño del madridismo, en general, y de Florentino en particular. Los continuos guiños del delantero francés y la dificultad del PSG a la hora de retenerle han allanado mucho el camino.

Nasser Al-Khelaifi tendrá que elegir entre aceptar 'sólo' 100 millones por su estrella, o ver cómo se va gratis la próxima temporada, pero la intención del futbolista es recalar tarde o temprano en el club de sus sueños.