Muere el árbitro del codazo de Tassotti a Luis Enrique en el Mundial del 94

El húngaro Sándor Puhl, elegido cuatro veces como mejor árbitro del mundo, falleció este jueves a los 65 años de edad, informó la Federación de Fútbol de Hungría (MLSZ).

Puhl, en 1955 en la ciudad de Miskolc, al este de Hungría, consiguió su licencia en 1970, con tan solo 15 años de edad, y desde 1982 dirigió centenares de partidos en las diferentes ligas del país.

Su carrera internacional empezó en 1988 y entre 1994 y 1997 fue elegido cuatro veces consecutivas como el mejor árbitro del mundo por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS).

El húngaro dirigió varios partidos legendarios, como la final del Mundial de EE.UU. 1994 disputada por Brasil e Italia (3-2), así como la de la Liga de Campeones de 1997, Borussia Dortmund-Juventus (3-1). Sin embargo, una de sus grandes actuaciones no fue precisamente positiva: era el árbitro del Italia - España de aquel Mundial, que quedó marcado por el codazo de Mauro Tassotti sobre Luis Enrique. Puhl no lo vio y no pitó nada, pese a que el hoy seleccionador nacional estaba sangrando profusamente.

Puhl, retirado desde 2000, fue vicepresidente de la Comisión de Árbitros de la MLSZ desde 2010 y trabajó como comentarista en varias televisiones y programas de fútbol de Hungría.