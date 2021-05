Un micrófono abierto traiciona a Pipi Estrada: "A mi Raúl me toca la p...."

La posibilidad de que Raúl González sea el sustituto de Zinedine Zidane, si finalmente abandona el Real Madrid, está siendo un tema candente en la actualidad blanca. Los tertulianos de todos los medios están opinando al respecto, y entre que llega y no ese momento, algunos desvelan la verdadera opinión que tienen sobre él... aunque sea sin querer.

Es lo que le pasó a Pipi Estrada. El veterano reportero tuvo sus más y sus menos con Raúl en el pasado, tanto cuando era futbolista como después, y una de las anécdotas más comentadas fue un encontronazo que tuvieron en 2017, en un teatro, porque al por entonces embajador del Real Madrid no le apetecía contestar. El propio Estrada lo recordaba hace poco en 'El Chiringuito'.

😱¡VOLVERÁ a hacerse VIRAL!😱



💥 El TENSO encuentro entre @PipiEstrada1 y RAÚL GONZÁLEZ en 2017. 💥



Lo recordamos en #ChiringuitoMadrid

Esta historia volvió a salir a relucir este lunes, en el programa 'A Diario' de Radio Marca, donde Estrada es contertulio. Preguntado al respecto, el reportero aseguraba que no era para tanto. "Yo no tengo rencillas con Raúl. Si te remites. Yo creo que es un momento cariñoso... Es una persona muy especialita. Surgió de esa manera. Después de ese momento hubo un final donde Figo y Hierro nos juntaron al final de la noche después del concierto y hablamos, y él me dijo que no le gustaba que le metieran el micrófono. Acabamos hablando de nuestros hijos", relató. "La vida tiene anécdotas más importantes", resumió después.

A continuación, la emisora deportiva se fue a publicidad... pero el micrófono de Estrada estaba abierto. Ahí fue cuando se le escapó su verdadera opinión sobre Raúl. Con la publicidad sonando de fondo, se escuchó al periodista asturiano decir: "A mi Raúl me toca la polla". Y así lo captaron muchos usuarios en redes sociales.

La joyita de Pipi Estrada hoy en @RadioMARCA sobre Raúl González Blanco, nunca defrauda este hombre.

Pipi Estrada siguió la carrera futbolística de Raúl González en su labor como reportero en Antena 3 Radio, Onda Cero y COPE, donde se enfrentó al carácter algo retraído del jugador. Durante sus años en el Real Madrid dio pocas entrevistas, y de hecho es muy poco dado a concederlas, por lo que su relación con la prensa no fue del todo fluida.

Ahora, gracias al cerrojazo mediático impuesto por el club blanco, es prácticamente imposible que Raúl hable fuera de los órganos oficiales del club, algo que en parte le ha ayudado a mantenerse al margen de toda la rumorología en torno a su futuro hasta ahora.