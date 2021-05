La limpia que prepara Joan Laporta en el Barça tiene nombres y apellidos

A Joan Laporta se le vio tan molesto con lo sucedido en el tramo final de la temporada, que ya nadie lo duda: va a haber una buena limpia en el vestuario del FC Barcelona.

"Se ha acabado un ciclo y entramos en un proceso de renovación", dijo el presidente azulgrana este lunes por la noche en la gala del deporte catalán. Y los cambios van a ser importantes, muy importantes. A la espera de ver qué decide Leo Messi sobre su renovación, un asunto que condiciona mucho la planificación, son pocos los jugadores que seguirán al 100% de blaugranas la campaña que viene. Solamente Frenkie de Jong, Pedri, Ansu Fati, Marc-Andre Ter Stegen, Ilaix Moriba, Ronald Araujo y Óscar Mingueza son intransferibles. La continuidad del resto de futbolistas del Barça dependerá de qué ofertas haya por ellos y la predisposición que tengan de bajarse unos emolumentos que Laporta considera fuera de mercado.

Antoine Griezmann

Su salida depende de qué pase con Messi. Si el argentino se va, el galo se quedará y lo hará con galones, pues su temporada no ha sido mala, ha ido de menos a más y sin Leo al lado ganará en jerarquía. Si se queda, el club está dispuesto a negociar si llega una alta oferta. Es, probablemente, el jugador con más valor de mercado de entre los considerados no imprescindibles.

Ousmane Dembélé

Esta temporada se ha visto la mejor versión del extremo francés. Más centrado, su fútbol incisivo y vertical por fin ha aparecido, aunque con demasiada irregularidad. Acaba contrato en un año, por lo que si no renueva, su salida es más que probable. Su juventud (cumplió 24 años el pasado sábado), su convocatoria con la selección francesa y haber pasado una campaña sin apenas lesiones hacen que tenga un mercado muy interesante.

Philippe Coutinho

El fichaje más caro de la historia del Barça y uno de los negocios más ruinosos de la entidad. Empezó teniendo protagonismo con Koeman, esta campaña, mostrando algunos destellos de su gran calidad pero lejos del jugador decisivo que se vio en Liverpool. Sin embargo, una lesión a finales de 2020 frenó su progresión y desde entonces no ha vuelto a jugar. Laporta tiene muy claro que darle salida es una prioridad para librarse de su altísima ficha, pero no será sencillo venderle. No al menos sacando una cantidad interesante, algo muy necesario para la entidad culé.

Miralem Pjanic

Queda claro que el trueque Pjanic-Arthur fue más por ingeniería financiera que por motivos deportivos. El bosnio no quiere seguir –apenas ha tenido minutos– y su alta ficha es un problema para el Barça. Eso sí, no es un jugador tan veterano (tiene 31 años) y su cartel en Europa es bueno.

Samuel Umtiti

Del central que triunfó en sus dos primeros años no queda ni rastro: las lesiones le han destrozado. Otro caso complejo, pues pese a que todavía es joven (27 años) y fue titular de toda una campeona del mundo como Francia en 2018, todo el mundo conoce su historial de lesiones y su ficha (cobra 12 millones de euros) también es muy elevada. Sea como sea, la intención es que salga en verano sí o sí.

Martin Braithwaite

Nadie discute su entrega, pero todo el mundo tiene claro que no es un nueve del nivel de un club como el Barça. Cualquier oferta por el danés será bien recibida.

Junior Firpo

Ya estuvo a punto de salir la campaña pasada. Otro fichaje que salió mal y que no ha justificado lo que se pagó por él (18 millones de euros más 12 en variables al Betis). Eso sí, su juventud (24 años) hace que sacar una buena cantidad por él sea factible... siempre que Jordi Alba continúe.

Jordi lba

Su gran rendimiento y su conexión con Messi juegan a su favor. Pero su ficha (12 millones anuales) es un problema. Laporta tratará de renegociarla con el de L’Hospitalet.

Sergi Roberto

Su temporada, condicionada por las lesiones, ha sido un desastre. Su elevadísimo salario (cercano a los 10 millones) convierten su salida en una prioridad. Si no, se le tratará de convencer de una rebaja en sus emolumentos.

Riqui Puig

El prometedor canterano lleva demasiado tiempo pasando mucho más tiempo en el banquillo y en la grada que en el campo. Una cesión para calibrar sus condiciones es la intención del Barcelona.

Sergio Busquets

Otro veterano que ha cuajado una buena temporada, especialmente en su tramo final. Pero, como en el caso de Alba, Laporta quiere que Busquets, que gana en torno a los 15 millones de euros, se rebaje sus emolumentos.

Gerard Piqué

Su caso es el más complejo. Laporta quiere que rebaje su salario... pero Piqué ya accedió a esa misma petición cuando renovó su contrato en octubre del año pasado hasta 2024 con una ficha cercana a los seis millones anuales, lejos de las cantidades de otros pesos pesados. Eso sí, si no juega un determinado número de partidos, dicho contrato finaliza en 2022. ¿Posible medida de presión de Laporta?

Matheus Fernandes

Que siga en la plantilla del Barça es una broma de mal gusto y la mejor muestra de la nefasta gestión deportiva de la anterior directiva.