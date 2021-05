Harry Kane pide salir del Tottenham este verano y será uno de los nombres calientes del mercado

Terremoto importante en el Tottenham Hotspur después de que Harry Kane, figura y uno de los capitanes del equipo, haya comunicado al club su deseo de marcharse este mismo verano, según ha informado Sky Sports. El que es considerado como uno de los mejores delanteros del mundo será, indudablemente, uno de los protagonistas del mercado estival.

Pese a que equipos como el FC Barcelona andan en busca de un delantero, será 'rifado' exclusivamente entre los equipos de la Premier League, ya que la intención del jugador es permanecer en Inglaterra, de acuerdo con el citado medio. De ese modo, Chelsea, Manchester United y Manchester City serían los equipos que más papeletas tienen de llevarse al delantero inglés.

El equipo de Londres ha demostrado tener una importante falta de gol en la punta de ataque que ni Timo Werner, Olivier Giroud o Tammy Abraham han sabido cubrir. Por su parte, el City perderá a Agüero a final de esta temporada y Gabriel Jesus no tiene ese perfil goleador puro, mientras que el United solo tiene a Cavani, de 35 años, como delantero de referencia.

No obstante, si cualquiera de estos tres equipos termina haciéndose con Kane será en un fichaje de cifras astronómicas, ya que el Tottenham no tiene intención de dejar marchar a su jugador franquicia y, en estos casos, su dueño no suele dar su brazo a torcer para negociar.

A los 27 años, Kane busca un nuevo rumbo en su carrera después de diez años en el primer equipo del Tottenham en los que no ha podido ganar ningún trofeo, pese a haber estado a las puertas en numerosas ocasiones: la Premier 15/16, la Champions 18/19 o la reciente Carabao Cup, en la que sucumbieron en la final contra el City.