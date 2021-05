Carlos Sainz muestra las trampas de Nasser Al-Attiyah para ganarle el rally de Andalucía y este se ríe de él

La edición 2021 del Rally de Andalucía, una de las pruebas donde los pilotos y coches que posteriormente van a disputar el Dakar se ponen a punto, acabó con polémica.

La victoria fue para el catarí Nasser Al-Attiyah al volante del Toyota Hilux, sobre el veterano Carlos Sainz, que se estrenaba al volante del Mini John Cooper Works Rally 4x4 muy distinto al que llevó en el último raid en Arabia. Las dificultades para adaptarse no le pesaron al madrileño, que le retó la victoria al príncipe, pero acabó claudicando... pero de manera ilícita.

En la última etapa, Al-Attiyah hizo trampas. Literal: tomó un atajo para ahorrarse unos metros y poder resistir el liderato de la general ante el empuje de un Sainz que ganó la última jornada y se quedó a esa exigua diferencia. La demostración de que el piloto de Toyota jugó sucio lo mostró el propio corredor español, que compartió un vídeo con la escena.

En él, se ve cómo Al-Attiyah se sale del camino, cruza por una zona de hierba y se reincorpora (pasando peligrosamente cerca de unos aficionados) a la carrera, dejándose un buen trecho de camino sin recorrer.

La sanción de dos minutos no fue suficiente como para perder la ventaja que tenía sobre Sainz y, por sólo 32 segundos, Al-Attiyah ganó el rally de Andalucía.

Sainz no sólo ha mostrado el vídeo, sino que ha escrito un texto en el que denuncia lo ocurrido:

"Una pena ver estas imágenes de la última especial de ayer. Un piloto de la categoría de Nasser no necesita atajar un recorrido para luchar por una victoria. El año pasado ya vivimos un episodio igual con él y este año la organización (ASO) fue extremadamente contundente en las indicaciones a los pilotos, resaltando que no respetar el 'road book' (libro de ruta) y el recorrido definido por los caminos implicaría una penalización mayúscula. Lamentablemente, los comisarios (FIA) dejaron este incidente en una mera penalización de dos minutos, incongruente con todo lo discutido en las reuniones con la organización e insuficiente para realmente penalizar al infractor", se lamenta Sainz.

La reacción de Al-Attiyah ha sido... reírse de Sainz. "Jajaja no estés decepcionado", ha replicado al vídeo.

Sainz recuerda que "el rally de Andalucía recorre tierras de labor, parcelas privadas y zonas protegidas" por lo que saltarse el recorrido, "no es sólo antideportivo, sino que pone en riesgo futuras ediciones de este maravilloso rally y, peor aún, pone en riesgo al público y a otros competidores". "Este tipo de acciones no son un buen ejemplo para nuestro deporte. Esperemos que no se vuelva a repetir", zanja al respecto.