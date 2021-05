La UEFA sigue amenazando a Real Madrid, Barça y Juve por no retractarse de su participación en la Superliga

La UEFA sigue empeñada en que Real Madrid, FC Barcelona y Juventus no se queden sin ser sancionados tras ni retractarse de su intención de llevar a cabo la Superliga, al contrario que los otros nueve equipos fundadores. La directiva de la organización Evelina Christillin se mantiene firme en su opinión sobre que los tres clubes sean castigados.

“Mi opinión no cambia. Formo parte de la UEFA y estoy convencida de lo que muchos han reiterado. Hay un sistema deportivo y si uno está fuera de éste no puede participar en las competiciones que se disputan bajo su marco”, explicó en una entrevista para el medio italiano Radio Anch'io Sport. “Órganos legales y jurídicos tendrán que valorar la cuestión, veremos cómo se desarrolla, no sé cuál será el calendario”.

Evelina Christillin habló también sobre la situación de la Serie A italiana y los salarios de los jugadores. “Sin duda es necesario reducir los costes, la asociación de futbolistas, siendo un sindicato, hace su trabajo, pero si no se encuentra solución el Calcio corre el riesgo de saltar por los aires”, comentó.