La milagrosa dieta con la que La Montaña de Juego de Tronos ha perdido 50 kilos sin pasar hambre

Hafþór Júlíus Björnsson, más conocido como La Montaña de Juego de Tronos, ha sufrido una transformación física que asombraría a cualquiera. El descomunal islandés ha perdido 50 kilos para poder orientar su carrera en el mundo del boxeo y ahora comparte la dieta con la que ha sido capaz de bajar tanto peso.

“Estoy muy contento con mi estado de forma actual. Cuando comencé pesaba 205 kg. Y ahora he bajado a 155 kg (341 libras). Me siento bien, me siento saludable”, cuenta en un vídeo de YouTube en el que da más detalles sobre su estricto día a día en el gimnasio y los hábitos alimenticios con los que ha sido capaz de ganar la batalla a la báscula.

La Montaña entrena tres veces al día y realiza cinco comidas. Unos hábitos alimenticios y de entrenamiento que le han permitido alcanzar las cifras de las que antes hablábamos. “Hago mucho trabajo de movilidad y juego de pies. También completo varias series en bicicleta estática para mejorar la resistencia y mis aptitudes cardiovasculares. Obviamente necesito hacer entrenamiento de fuerza, aunque muy enfocado a hombros, bíceps y tríceps con el objetivo de mantener la potencia. Para terminar el día, me relajo en la piscina y luego completo 15 minutos en una sauna de infrarrojos, seguidos de una sesión de crioterapia de otros 15 minutos”, comenta.

Lo mejor de todo, es que con una buena alimentación, La Montaña admite que no tener la sensación continua de hambre por la que pasaba antes. “Nunca tengo mucha hambre y nunca me siento realmente lleno durante todo el día”, explica. Eso sí, un cuerpo como el suyo necesita de unas cantidades de comida que asustan a cualquiera.

La dieta de La Montaña