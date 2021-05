Raúl, a la espera de la salida de Zidane del Madrid: "¿Cómo voy a decir ahora a mis jugadores que me voy?"

"¿Cómo voy a decir a mis jugadores ahora que me voy?". Así respondió Zinedine Zidane ayer, tras el partido ante el Athletic, a los rumores sobre que ya tiene tomada la decisión de marcharse del Real Madrid y que incluso ya se lo había comunicado a sus jugadores hace una semana.

"El futuro de Zidane parece, de todos modos, lejano al banquillo del Real Madrid. El técnico galo ya ha ido dejando pistas durante toda la semana en las ruedas de prensa de que su intención es la de marcharse y en el entorno del club creen que el técnico ya ha tomado la decisión de marcharse cuando finalice la temporada, según ha podido saber 20minutos. Según informó el sábado el diario Marca, Zizou ya le comunicó hace una semana a sus jugadores que no iba a seguir al frente de la nave blanca. Sin embargo, el galo lo desmintió ayer enérgicamente. Al menos, la parte de que se lo haya dicho a sus futbolistas. "¿Cómo voy a decir a mis jugadores ahora que me voy? Es mentira, me concentro en lo que queda de temporada, falta un partido y solo me importa este final con lo que nos estamos jugando, el resto se verá a final de temporada", aseveró molesto el francés.

Los rumores y noticias sobre la salida de Zidane del Real Madrid han sido constantes durante todo el fin de semana. Ya el viernes, Telemadrid aseguró que el galo se iba a marchar a final de temporada. En la rueda de prensa del sábado, pasó de dejar frases ambiguas a una que parecía dejarlo bien claro: "Hay momentos en los que tienes que estar y momentos en el que hay que cambiar por el bien de todos, no solo el mío", dijo el francés ante la sorpresa de todos. "Son casi 20 años aquí. Solo puedo agradecer a este gran club que me fichase en su día, porque la historia ha sido muy buena para mí", añadió. Frases que suenan a despedida.

De momento, lo único que parece claro es que Zidane no va a decir nada sobre su futuro hasta, al menos, la semana que viene, cuando la Liga finalice. El francés está centrado en que el RealMadrid quede campeón en la última jornada, que finaliza el domingo, y será entonces cuando diga lo que va a hacer. ¿Tendremos un tercer adiós precipitado de Zizou al Real Madrid?

Raúl González, entrenador del Real Madrid Castilla, que cayó en la primera eliminatoria de la fase de ascenso a Segunda división ante el Ibiza, afirmó sobre la posibilidad de ser el elegido para relevar a Zinedine Zidane al frente del primer equipo si este no continúa, que él es un "empleado del club". "Esta es mi casa y aquí es donde quiero estar, donde me siento identificado. Me hice entrenador para estar en mi casa. Pero no es el momento de hablar del futuro de nadie, sino de estar orgulloso de estar aquí", afirmó.