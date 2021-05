Michael Jordan todavía conserva el último mensaje de texto que le envió Kobe Bryant antes de morir

Michael Jordan todavía tiene en su móvil el último mensaje de texto que le mandó Kobe Bryant antes de fallecer. Así lo reconoció la leyenda de la NBA en una entrevista con ESPN, en la que habló sobre su relación con ‘La Mamba’, a quien presentará en el Hall of Fame del baloncesto.

No es ningún secreto que Michael Jordan hizo las veces de mentor y confidente de Kobe Bryant durante años. Por eso no es de extrañar que ‘su majestad del aire’ no quiera borrar la última memoria material que tiene del sempiterno jugador de Los Angeles Lakers.

ESPN, gracias al propio Jordan, comparte ahora la última conversación entre ambos, que tuvo lugar a mediodía del 8 de diciembre de 2019, en relación con un regalo que MJ hizo a Kobe. La conversación empezaba con un “este tequila es increíble” de Bryant, respondido con un “gracias, hermano” de Jordan. Tras varios intercambios de mensajes, Kobe se despidió. “Hey, entrenador, estoy sentado en el banquillo ahora mismo y estamos barriendo a este equipo 45-8”, escribió Bryant, en referencia a uno de los partidos de su hija Gigi.

Michael Jordan explica en la entrevista con ESPN el motivo por el cual aún conserva el número de teléfono de Kobe Bryant y ese último mensaje. “No lo sé. Simplemente no puedo borrarlo”, admite.