El GP de Turquía se cae del calendario de la Fórmula 1 y la final de Champions en Estambul se tambalea

La organización del Gran Premio de Turquía de Fórmula 1 va a anunciar en breve la cancelación definitiva de la carrera, prevista para el próximo fin de semana del 11 al 13 de junio, y todo apunta a que no será sustituida por otra cita ante el poco tiempo de maniobra. Los organizadores del GP de Austria se ofrecieron a albergar una carrera más, y están a la espera de que la FOM se decida.

Si no hay un sustituto, un año más, el calendario previsto se retoca y no tendrá las 23 citas previstas, sino 22. La carrera en el Istambul Park ya había entrado como suplente del GP de Canadá, que no se disputará tampoco este año.

El motivo de esta suspensión son las restricciones a los vuelos. El avance del coronavirus y el miedo a las nuevas cepas han hecho que el gobierno británico coloque a Turquía en una lista roja de países con prohibición a los vuelos con origen allí, salvo causas de extrema necesidad o muy justificada.

Habida cuenta de que prácticamente todos los equipos tienen su sede en el Reino Unido, se hacía inviable la cita de la Fórmula 1.

Muchos pilotos tenían ganas de regresar a Turquía, que en 2020 entró en el calendario ante la cancelación masiva de pruebas. Uno de los que más ganas tenía era Sebastian Vettel, que aquí logró su último podio para Ferrari y el mejor resultado de la temporada.

La Champions, pendiente

Esta suspensión ha puesto en alerta a la UEFA. La final de la Champions League entre Manchester City y Chelsea del próximo 29 de mayo (dos semanas antes de la fecha inicial del GP de Turquía) está agendada para disputarse en Estambul, pero la decisión del gobierno británico ha hecho que se pueda replantear.

Esta eventualidad ya fue planteada desde el ejecutivo de Boris Johnson, que aprovechando que será un encuentro entre dos equipos del mismo país, pretenden que la final por la 'Orejona' se juegue en su territorio.