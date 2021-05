Javier Tebas coloca a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, como la mano que mueve los hilos de la Superliga

Javier Tebas se ha mostrado muy satisfecho del fracaso de la Superliga, toda vez que él considera que estaba condenada desde su mismo nacimiento. El presidente de LaLiga ha señalado con cierta ironía que sintió lástima cuando vio a Florentino Pérez anunciar el proyecto.

"Cuando Florentino dijo que venía a salvar el fútbol con la Superliga no me salió una carcajada, pero sí me dio mucha pena", ha explicado en un Desayuno Informativo de Europa Press. "Casi todos los clubes han reconocido que se han equivocado. La peor sanción es la reacción de sus aficionados, ellos han reconocido su error y eso es lo que hay que tener en cuenta", señaló, sobre las posibles consecuencias, que no descarta.

"No conozco profundamente los estatutos ni lo que firman los clubes cuando juegan las competiciones UEFA. Todos los clubes pertenecen a ECA (clubes europeos). Viendo lo que se quiso hacer, yo respeto que UEFA tome la decisión que quiera de acuerdo a sus estatutos. Y seguro que lo hacen con base jurídica", consideró el dirigente aragonés.

No es Florentino; es Infantino

Tebas ve un contendiente mayor en la lucha entre la Superliga y la UEFA. No es Florentino Pérez, sino el mismísimo Gianni Infantino. "A Florentino Pérez nunca se le ganan los pulsos. Esto no es un tema personal, es que tenemos una idea diferente de la idea del fútbol. Es que detrás de todo esto estaba Gianni Infantino, el presidente de FIFA. Ya se lo dije en persona", afirmó.

"Es un pulso con el ecosistema del fútbol europeo. Florentino Pérez ha liderado este proyecto, pero no es un pulso con él. Lo que digo es que es un hombre que resultará difícil escucharle decir que se ha equivocado", consideró, aunque no ve que "haya hecho el ridículo". "El proyecto ha fracasado tal y como lo prepararon. Sin ingleses, no podrán hacerlo. Otra cosa es que el concepto de supra competición tan dañino siga ahí", advirtió.

No obstante, sí apuntó a "una contradicción" de Florentino al indicar que nacía por la crisis del COVID cuando hacía "tres años que llevaban trabajando en esto y no había coronavirus", apuntó.

"Me molestó y me dio pena que dijera que era para salvar al fútbol, entonces por qué era clandestino", agregó. "En menos de 24 horas las grandes ligas y las federaciones dijeron que era perjudicial. Llevan 20 años con esta historia, en qué manos podemos estar si esto llega a triunfar", aseveró.