Javier Clemente: "El VAR enseña lo que quiere. Lo están haciendo muy complicado"

Javier Clemente nunca se ha caracterizado por tener pelos en la lengua. El técnico de la selección de Euskadi atendió al Diario de Sevilla y dio su opinión sobre temas relacionados con su carrera en los banquillos, pero también sobre el fútbol actual en sí mismo.

“El fútbol de ahora es de 'no me toques que es falta' o 'no me empujes que es tarjeta' o 'me hago el muerto'”, declara Javier Clemente. “Las virtudes de siempre, la lucha, la fortaleza, el choque, son erradicadas a través de los medios arbitrales. Dicen que es para proteger a los habilidosos. Bien, pero ¿por qué no protegen al de mucho poderío en el salto de cabeza?”.

Precisamente sobre los medios arbitrales, Clemente dio su opinión sobre el uso del VAR. Su respuesta a la pregunta de si el VAR hubiese cambiado el codazo de Tassoti a Luis Enrique en el Mundial de USA 94 lo dice todo. “Sí, pero igual en aquella jugada el VAR no habría dicho nada porque no hubiera interesado. El VAR enseña lo que quiere. Lo están haciendo muy complicado”.