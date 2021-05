Un veterano de la UFC teme por su vida después de airear secretos de la compañía de MMA más importante del mundo

Diego Sánchez fue despedido por la UFC por la puerta de atrás, pero haciendo mucho ruido. El veterano luchador colgó las guantillas después de haberse entregado en cuerpo y alma a la compañía de artes marciales mixtas más importante del mundo. Sin embargo, ahora teme por su vida.

El peleador ha declarado que la UFC le llegó a exigir un documento mediante el cual renunciaba a sus derechos médicos después de la retirada. “La UFC quería que dijera que no estoy experimentando ningún problema neurológico”, admite Diego Sánchez, que ganó la primera edición de The Ultimate Fighter, el reality show de la UFC.

Lo curioso del despido de Diego Sánchez es que llegó a pocos días de la que iba a ser su última pelea en la compañía. La negativa del peleador a entregar esos documentos fue lo que llevó a la UFC a romper el contrato. "Querían que dijera que no tengo efectos secundarios de salud a largo plazo por pelear durante 16 años en UFC”, explica Sánchez en MMA Today de SiriusXM Fight Nation. “Mis asesores me dijeron: 'Básicamente, lo que están tratando de hacer es, justo antes de que lleves a cabo tu última pelea, asegurarse de tener documentos tuyos diciendo que nunca sufriste nada. Entonces, básicamente, estás siendo forzado, siendo intimidado para que renuncies a tus derechos médicos y posibles responsabilidades médicas de UFC'”.

Unas palabras que han montado un revuelo tal que ahora el propio luchador confiesa que tiene miedo a que la compañía tome represalias, sobre todo por cómo sabe él que actúa la UFC. “Les voy a decir con franqueza en este momento que temo por mi maldita vida. Tengo miedo de que esta compañía, este monopolio empresarial de miles de millones de dólares en todo el mundo, venga por mí”, admite Sánchez. “Quizás hagan algo en mi coche. O tal vez acabe 'Oh, Diego tuvo una sobredosis, o se suicidó'. No sé, pero no conocen el nivel de maldad que hay dentro de esta empresa”.