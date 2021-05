Iker Jiménez responde a Florentino y le explica por qué los jóvenes no se enganchan al fútbol

Una de las justificaciones de la creación de la Superliga, en palabras de uno de los sus máximos impulsores, Florentino Pérez, es la necesidad de enganchar al fútbol a los jóvenes que, en la actualidad, no son aficionados al deporte rey como ocurría en generaciones anteriores.

Según el presidente del Real Madrid, los hábitos de los chicos y chicas entre 15 años y la veintena están más cerca de consumir productos en Youtube o Twitch que de sentarse a ver un partido de fútbol salvo que sea importante, por lo que el nacimiento de la nueva liga europea tiene como propósito aumentar los encuentros estelares y recuperar a los hinchas más juveniles.

En el editorial de 'Cuarto MIlenio' este domingo, Iker JIménez quiso matizar esta teoría de Florentino y respondió al presidente del Real Madrid con las claves y el porqué de que los jóvenes no se aficionen al fútbol: la mente en red.

"Me impresionó mucho el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, cuando aseguraba en la entrevista que dio a Pedrerol que la clave de todo este movimiento en el fútbol, la brecha que se está produciendo, es que los jóvenes ya no ven el fútbol, Y háganme caso de que estoy hablando de mente y no de fútbol", comenzaba el conocido periodista.

"La mente en red"

"Resulta que la mente, en una franja fundamental entre los 16 y los 24 años, decía Florentino que no seguían el fútbol por el YouTube y la consola, pero no. Es la mente en red", proseguía Iker.

Y explicaba el motivo y en qué consiste la mente en red: "A todos nos pasa, nuestra mente funciona en red, cada vez es más difícil que seamos capaces de mantener el interés en algo concreto, solemos agrupar distintos contenidos y pasar de un tema a otro, nos cuesta cada vez más estar una hora y media sentados en un sofá consumiendo un programa o un partido".

"Ahora es posible casi todo a nivel informativo mental y nuestro cerebro ha cambiado. Le cuesta centrarse. Prefiere ver una serie que una larga película. Los jóvenes tienen otros estímulos mentales, que van mucho más rápidos y son individualizados", añadía el presentador de Cuarto Milenio que considera que "la red ha venido a cambiarlo todo, para bien o para mal".