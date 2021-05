Nadal: "Ganar Roma es el objetivo antes de Roland Garros"

"Tuve el partido bajo control de inicio, jugué bien seis juegos, mejor que él, cuando serví para el 5-4 fue un desastre y después otro mal juego. Contra uno de los mejores del mundo, con esta velocidad de pista es difícil encontrar confianza. El servicio fue difícil de controlar, bien hecho por su parte", dijo.

El cinco veces campeón en Madrid estuvo serio en rueda de prensa, dolido por la eliminación en una de sus semanas favoritas de la temporada. "Sensaciones negativas porque es una semana importante para mí, es verdad que son las condiciones más complicadas de toda la gira de tierra, pero es una semana que me hace mucha ilusión y perder supone sensaciones negativas", apuntó.

"A la hora de la verdad en los momentos en los que tenía que definir el set lo he hecho todo mal, sacando para el 5-2 he cometido varios errores, en el 4-3 he fallado una bola de 'break', contra un gran jugador, en condiciones favorables para él, a mí me ha faltado y voy a seguir trabajando para que no me falte", añadió.

El campeón de 20 'grandes' insistió en que las condiciones de Madrid, por su altitud, hacen que un partido contra Zverev sea de máxima exigencia. "Zverev con su servicio ya te pone en apuros muy grandes, en condiciones como estas me tengo que ir a restar seis metros atrás, son condiciones en las que tengo que dar el nivel máximo. La sensación de descontrol es mucho mayor", dijo.

"Por unos cuantos errores me voy con un set abajo y sabiendo que me espera un calvario. La gira de tierra queda cuartos en Montecarlo, campeón en Barcelona y cuartos en Madrid, y ahora viene Roma, con una tónica ascendente y ahora veremos qué pasa en Roma, ¿Cuál es el objetivo antes de Roland Garros? Ir a Roma y ganar Roma", zanjó como contundente despedida de la Caja Mágica.