Rafa Nadal sacrificaría su último Roland Garros si eso borrase todo lo malo que trajo el 2020

Rafa Nadal tiene trece trofeos de Roland Garros en sus vitrinas, sin embargo el tenista español estaría dispuesto a sacrificar el último conseguido si con ello pudiese borrarse todo lo malo que el año 2020 trajo consigo. Así lo declaró el manacorí en la ceremonia de entrega de los premios Laureus.

“[Este premio] significa mucho para mí. Durante este 2020 y estos problemas alrededor de mundo con este terrible virus, recibir este premio es muy emocionante y el premio más inesperado que he recibido en mi vida”, confesó Nadal. “Me quitaría este Roland Garros por poder borrar todo lo que ha pasado. Han sido tiempos duros porque mucha gente ha perdido familiares, sus trabajos... Volver a jugar fue complicado porque no sabía realmente si quería volver o no. Me perdí el US Open, pero necesitaba tomar esa decisión. Mi preparación en Roland Garros fue pobre y no jugué apenas torneos”.

Además, Rafa Nadal analizó la marcha de esta temporada para él, en la que a sus 35 años está viviendo un cambio generacional notable en el tenis mundial. “Cada vez es más difícil. Tengo 35 años y vienen muchas generaciones. La gente puede pensar que es fácil, pero no es así. Se tienen que alinear muchas cosas para ganar un gran torneo. Y yo llevo aquí ya desde 2003”, explicó.

Aunque esas palabras de Nadal no quieren decir que su retirada esté próxima. “Quiero seguir haciendo lo mejor que creo que hago, que es jugar al tenis. Y cuando llegue ese momento, espero encajarlo bien, porque seguramente no será fácil, aunque tengo una vida intensa fuera del tenis que me llena. Tampoco es algo que me preocupe, la verdad”.