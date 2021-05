Alaba se pone místico hablando de su futuro: "Quizá hay que adentrarse en lo desconocido para madurar de nuevo"

El defensa austriaco del Bayern Múnich, David Alaba, tiene claro que su decisión de dejar el equipo a final de temporada "no es contra el club" sino un deseo de "dar un paso más" en su carrera y de "adentrarse en lo desconocido para poder madurar de nuevo", aunque sin desvelar nada sobre un próximo destino que podría ser el Real Madrid.

"No fue una decisión contra el club, pero decidí que me gustaría hacer algo nuevo y dar un paso más. Para crecer, tienes que salir de tu 'zona de confort', y puse deliberadamente esa palabra entre comillas porque podría malinterpretarse", comentó Alaba en una entrevista a '51', la revista del club.

El austriaco sabe que en el conjunto bávaro "las expectativas en el campo son siempre muy altas por parte de la dirección, en el vestuario o de uno mismo". "Creo que, quizás, hay que adentrarse en lo desconocido para poder madurar de nuevo", remarcó.

"Siempre es difícil cuando algo llega a su fin y no es ningún secreto que siempre me he sentido aquí como en casa. Obviamente, me voy con una lágrima en los ojos, pero también mirando con muchas ganas al futuro al mismo tiempo", añadió.

Con todo, desea "sólo lo mejor" al Bayern. "Este club siempre estará en mi corazón. Estoy increíblemente agradecido y deseo que siga escribiendo una gran historia de éxito. Y, para ser sincero, no tengo preocupaciones sobre este club", subrayó el internacional.

"El club es mi familia, mi hogar, mi lugar especial", confesó Alaba, "increíblemente agradecido por el apoyo" de la afición. "Yo era un recogepelotas y, antes de los partidos de la Liga de Campeones, también uno de los que hicieron olas con la bandera redonda en el círculo central. Y luego, yo era un jugador en el campo", recordó.

El austriaco bromeó al decir que llegó a Múnich como "un pequeño bribón". "Pero también un chico que nunca dejó de creer en sus grandes sueños y que definitivamente quería lograrlo. La vista desde mi habitación daba al campo del primer equipo. Vi las sesiones de entrenamiento a través mi ventana todos los días y decidí hacer todo lo posible para hacer realidad mi sueño", sentencia.