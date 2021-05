La señora que sustituyó a Marcelo en la mesa electoral: "Soy madridista, pero no sabía a quién sustituía"

Los micrófonos de El Partidazo de COPE contaron con una invitada de excepción y ‘salvadora del madridismo’. Cristina, la señora que libró a Marcelo de ejercer como vocal suplente en una mesa electoral durante la votación para la presidencia de la Comunidad de Madrid, explicó que no sabía a quién sustituía, pero que lo hizo encantada.

“Soy madridista. Mi familia conoce a Florentino, pero yo no he hablado con él. No sabía a quién sustituía”, dijo la Cristina, que, como segunda suplente, se ofreció para ocupar el puesto de Marcelo, lo que permitió al jugador poder viajar con el resto de la expedición del Real Madrid a Londres.

Sobre su encuentro con Marcelo, la ‘heroína blanca’ comentó cómo se dio todo. “Me llevaron y me encontré con él, le conoce todo el mundo. Hablé con una persona que iba con él. Me preguntaron si quería sustituir y luego me dijeron que era él. Si me llama Marcelo le diré que ganen al Chelsea. Si mete un gol va a ser increíble”.

Cristina contó cómo transcurrió la jornada electoral en su mesa y mencionó a cierta leyenda blanca que votó ‘con ella’. “Hemos tenido muchísimo trabajo, estoy muy cansada. He estado en la mesa electoral y hasta el final con el recuento de los votos hemos acabado entre las 22 horas y 22.30. Mijatovic ha votado en mi mesa. Lucas Vázquez también lo ha hecho, pero en otra mesa”.