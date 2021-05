New Orleans Pelicans ganó como visitante a Minnesota Timberwolves por 136-140 en una nueva jornada de la NBA. Anteriormente, los jugadores de Minnesota Timberwolves vencieron en casa contra Golden State Warriors por 126-114, mientras que los de New Orleans Pelicans también ganaron fuera de casa a Oklahoma City Thunder por 95-109 y tras el encuentro acumulan una racha de cuatro victorias en los cinco últimos encuentros. Por el momento New Orleans Pelicans se quedaría fuera de los puestos de Play-off con 29 partidos ganados de 64 jugados. Por su parte, Minnesota Timberwolves, tras el partido, se quedaría por ahora fuera de los puestos de Play-off con 20 victorias en 65 partidos disputados.

Durante el primer cuarto hubo alternancias en el luminoso, aunque finalmente terminó distanciándose el equipo visitante y terminó con un resultado de 30-38. Posteriormente, en el segundo cuarto remontó el equipo local para empatar el partido, de hecho, el equipo consiguió un parcial durante este cuarto de 11-0, que acabó con un resultado parcial de 35-27. Tras esto, los rivales acumularon un total de 65-65 puntos antes del descanso.

En el transcurso del tercer cuarto Minnesota Timberwolves fue el principal dominador, alcanzó una diferencia de ocho puntos (86-94) y concluyó con un resultado parcial de 32-33 y un 97-98 de resultado global. Por último, durante el último cuarto nuevamente hubo varios cambios de líder en el marcador y el cuarto terminó con un resultado parcial de 26-25. Tras todo esto, el partido llegaba al final del cuarto con un empate a 123-123, por lo que hubo que esperar hasta la prórroga para conocer al vencedor.

La prórroga tuvo como dominador a New Orleans Pelicans, de hecho, consiguió un parcial en este cuarto de 13-2, amplió la diferencia hasta un máximo de nueve puntos (129-138) y finalizó con un resultado parcial de 13-17, siendo el resultado final del partido 136-140 a favor de New Orleans Pelicans.

Gran parte de la victoria de New Orleans Pelicans se cimentó a partir de los 37 puntos, ocho asistencias y nueve rebotes de Zion Williamson y los 33 puntos, ocho asistencias y 11 rebotes de Lonzo Ball. Los 28 puntos, tres asistencias y 14 rebotes de Karl-Anthony Towns y los 29 puntos, seis asistencias y nueve rebotes de Anthony Edwards no fueron suficientes para que Minnesota Timberwolves pudiese ganar el partido.

Tras ganar el partido, el próximo duelo de New Orleans Pelicans será contra Golden State Warriors en el Smoothie King Center, mientras que el próximo encuentro de Minnesota Timberwolves será contra Memphis Grizzlies en el Target Center.