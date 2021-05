El motivo por el que el penalti del Elche no tuvo que ser repetido aunque Oblak se adelantase

El Atlético de Madrid se salvó en el descuento de lo que pudiese haber significado la pérdida de su liderato en LaLiga. Sin embargo, el Elche perdonó la igualada en el minuto 91 después de que Fidel fallase un penalti señalado por manos de Marcos Llorente en una jugada a balón parado. El centrocampista mandó el disparo al palo y se confirmó el 1-0 definitivo.

Sin embargo, la polémica se desató al ver la repetición del disparo, no por la acción del jugador franjiverde, si no por Oblak, que se adelanta visiblemente antes de que el ejecutor chute. Recordamos que la normativa indica que los porteros tienen que tener al menos un pie sobre la línea de gol en el momento en el que se tira el penalti, de lo contrario este se repetirá y el meta será amonestado.

📸😳 La foto de la POLÉMICA del penalti y Oblak en el #ElcheAtleti... pic.twitter.com/AwMqZr3VFI — Carrusel Deportivo (@carrusel) May 1, 2021

No obstante, la legislación especifica algunos supuestos en los que no se debe tener en cuenta la posición del portero, lo que ha salvado a Oblak y al Atlético. Como el balón golpeó en el poste y el esloveno no tuvo ninguna influencia clara en el lanzador, no se tiene en consideración la infracción cometida por el guardameta y no se ha de repetir el lanzamiento.

Así lo tuvieron en cuenta tanto el colegiado Melero López como sus colegas en la sala VOR, dejando seguir el juego y no pidiendo la reejecución del penalti.