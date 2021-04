Los jugadores españoles Alberto Barroso Campos y Albert Roglan vencieron por 6(6)-7(8), 6-4 y 10-7 a los españoles David Marrero y Eduard Esteve Lobato, número 299 de la ATP y, número 323 de la ATP respectivamente en la final del torneo de Las Palmas de Gran Canaria. Con este resultado, los jugadores son los nuevos campeones del torneo de Las Palmas de Gran Canaria.

Las estadísticas del partido indican que Barroso Campos y Roglan, los vencedores, consiguieron romper el saque en una ocasión a sus adversarios, mientras que la pareja perdedora, en cambio, no logró romper el saque a sus contrincantes. Además, Barroso Campos y Roglan lograron un 70% de efectividad en el primer servicio y se hicieron con el 76% de los puntos al saque, mientras que sus rivales lograron un 67% de efectividad y ganaron el 77% de los puntos al saque. Para concluir, en relación a las faltas, los jugadores vencedores no cometieron ninguna doble falta y los jugadores eliminados no hicieron ninguna doble falta.

En el torneo de Las Palmas de Gran Canaria (ITF Spain F12) participan 16 parejas. Asimismo, tiene lugar entre los días 27 de abril y 1 de mayo sobre tierra batida al aire libre.