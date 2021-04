El motivo por el que Koeman fue expulsado y el técnico no comparte: "No es justo"

Ronald Koeman fue expulsado en el trascurso del encuentro entre el FC Barcelona y el Granada en el Camp Nou que los culés perdieron por 1-2, desaprovechando la oportunidad de ponerse líderes en la tabla.

El colegiado del encuentro, González fuertes, mostró la tarjeta roja al entrenador azulgrana y el motivo lo reflejaba después en el acta: "le dijo 'vaya personaje' al cuarto árbitro". Un motivo de expulsión con el que Koeman no está de acuerdo y así lo manifestó en rueda de prensa.

"No creo que mi expulsión haya perjudicado al equipo. No me he equivocado... Según el acta he faltado al respeto al cuarto árbitro y para mí no es así. Una falta de respeto es insultar y creo que sólo comenté varias jugadas siempre de manera respetuosa hacia él. Quiero que me digan qué palabras he usado porque no he usado palabras feas. Ni una vez", indicó el técnico culé.

"La expulsión me afecta porque no es justa. La asumiría si hubiera faltado al respeto no yo no he hecho nada malo. Esto que dice el árbitro no es así. Hay que esperar sobre este tema y no puedo decir nada más", zanjó Koeman sobre la roja directa que vio en el minuto 66 de partido y que, salvo que el Barça recurra, le impedirá estar en el banquillo en el encuentro ante el Valencia el próximo domingo.