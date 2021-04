New Orleans Pelicans se impuso como visitante a Oklahoma City Thunder por 95-109 en una nueva jornada de la NBA. En la anterior jornada, los jugadores de Oklahoma City Thunder lograron la victoria fuera de casa contra Boston Celtics por 115-119, mientras que los de New Orleans Pelicans perdieron a domicilio con Denver Nuggets por 114-112. Por ahora New Orleans Pelicans se quedaría fuera de los puestos de Play-off con 28 partidos ganados de 63 jugados. Por su parte, Oklahoma City Thunder, tras el partido, se quedaría por el momento fuera de los Play-off con 21 partidos ganados de 63 disputados.

Durante el primer cuarto hubo varios cambios de líder en el marcador, de hecho, los visitantes consiguieron un parcial de 11-2 durante el cuarto, aunque al final terminó distanciándose el equipo visitante y finalizó con un resultado de 20-31. Tras esto, durante el segundo cuarto New Orleans Pelicans se distanció en el luminoso, de hecho, el equipo consiguió otro parcial de 17-2 durante el cuarto y consiguió anotar la máxima diferencia (17 puntos) al final del cuarto, el cual concluyó con un resultado parcial de 23-29. Tras esto, los jugadores llegaron al descanso con un 43-60 en el contador.

En el tercer cuarto los locales redujeron diferencias en el marcador, redujeron la diferencia a valores mínimos al final del cuarto y el cuarto terminó con un resultado parcial de 25-19 y un 68-79 global. Por último, en el transcurso del último cuarto volvió a distanciarse el equipo visitante, aumentó la diferencia hasta un máximo de 20 puntos (76-96) y el cuarto acabó con un resultado parcial de 27-30. Finalmente, el duelo terminó con un resultado final de 95-109 a favor de los visitantes.

Durante el partido, destacaron las acciones de Zion Williamson y Brandon Ingram, que consiguieron 27 puntos, seis asistencias y ocho rebotes y 24 puntos, tres asistencias y seis rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo local destacaron Moses Brown e Isaiah Roby, con cinco puntos, una asistencia y 18 rebotes y 13 puntos, dos asistencias y nueve rebotes respectivamente.

En la próxima jornada de la NBA, Oklahoma City Thunder jugará contra Indiana Pacers en el Chesapeake Energy Arena, mientras que en el próximo encuentro, New Orleans Pelicans se verá las caras con Minnesota Timberwolves en el Target Center.