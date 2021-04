El próximo domingo a las 01:00 se disputará el partido de la cuarta jornada de la Major League Soccer, en el que veremos enfrentarse al New England Revolution y al Atlanta United en el Gillette Stadium.

El New England Revolution intentará sumar un triunfo en la cuarta jornada tras ganar en su feudo por un marcador de 1-0 al DC United en el Gillette Stadium, con un gol de Hines-Ike.

Respecto a los visitantes, el Atlanta United se hizo con el triunfo frente al Chicago Fire durante su último encuentro de la competición (3-1), con tantos de Kappelhof, Barco y Hyndman.

Centrando la atención en el rendimiento como equipo local, el New England Revolution ha ganado por el momento en su único encuentro disputado en esta posición. En las salidas, el Atlanta United firmó un empate en su único compromiso como visitante de lo que llevamos de competición.

Los rivales ya se habían enfrentado anteriormente en el Gillette Stadium y el balance es de una derrota y dos empates a favor del New England Revolution. A su vez, el equipo visitante suma tres partidos seguidos sin perder a domicilio frente al New England Revolution. El último encuentro que disputaron el New England Revolution y el Atlanta United en este torneo fue en octubre de 2019 y finalizó con un marcador de 1-0 favorable al Atlanta United.

Actualmente, los equipos están empatados a cuatro puntos en la clasificación de la Major League Soccer, por lo que este encuentro podría cambiar sus puestos en la tabla. El equipo que actuará como local, el New England Revolution, es tercero, mientras que los visitantes ocupan la segunda plaza.