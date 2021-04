Gabriel Deck por fin podrá debutar en la NBA después de una auténtica odisea de 20 días

Gabriel Deck ya puede debutar en la NBA. El jugador de los Oklahoma City Thunder firmó con el equipo hace 20 días, pero hasta ahora no ha tenido todo en regla para poder vestirse de corto.

La particular odisea de Gabriel Deck comenzó el 9 de abril, cuando el argentino dejaba el Real Madrid en mitad de la temporada para fichar con los Oklahoma City Thunder. Sin embargo el salto a la NBA de ‘El Tortuga’ no fue inmediato. La franquicia de OKC no hizo oficial su incorporación hasta el 12 del mismo mes y a continuación llegaron los problemas con el visado de trabajo en los Estados Unidos.

Una vez que Deck ya tenía todo en regla para jugar en Estados Unidos tuvo que pasar por la obligada cuarentena antes de poder incorporarse a la disciplina del equipo de OKC. Ésta comenzó el pasado 21 de abril. Mientras tanto, el jugador se entrenó por su cuenta en Madrid, con la intención de mantenerse en forma y llegar en buenas condiciones a la recta final de la temporada NBA.

Una vez superado todo este suplicio, Gabriel Deck podrá saltar a la cancha con su nuevo equipo 20 días después de su marcha del Real Madrid.