Fognini niega haber insultado a la jueza de línea: "Lo juro por mis hijos, exijo una disculpa"

Fabio Fognini fue expulsado del Barcelona Open Banc Sabadell, el trofeo Conde de Godó, por, presuntamente, haber insultado a una de las juezas de línea. Él, sin embargo, lo niega.

Desde el primer momento señaló que se trataba de un error y ahora se explica en una entrevista en el 'Corriere della Sera': "No insulté al juez de línea durante mi partido con Zapata. Estaba frustrado, enfadado, estaba hablando solo. Te lo juro por mis hijos, que es lo que más quiero en el mundo", cuenta.

El tenista solicita, además, una disculpa pública por parte del torneo porque considera que su imagen ha quedado dañada: "Lo que pasó ensucia mi imagen, y me deja muy mal con mis patrocinadores. Exijo una disculpa por el error. Si se rechaza mi recurso, pondré el asunto en manos de mi abogado y pediré a la ATP una indemnización por gravísimos daños a mi imagen".

Fognini admite que en su carrera ha protagonizado algún momento del que se arrepiente, pero es firme en que en el Godó no ocurrió lo que cuentan: "Siempre he admitido que he hecho gilipolleces pero esta vez tengo razón y voy a ir hasta el final. Me denegaron que pudiera verme con el juez de línea y podríamos haber aclarado ahí el malentendido", explica.