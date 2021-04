De la Superliga a buscar la final de la Champions: el Madrid se mide ante el Chelsea con el foco puesto en el árbitro

El Real Madrid está a solo tres partidos de proclamarse campeón de Europa. Hoy, recibe en la ida de las semifinales de la Champions a un Chelsea durísimo que calibrará su potencial ofensivo y medirá las fuerzas que le quedan a un equipo blanco que da síntomas de estar al límite. Aunque el partido está marcado por lo sucedido la semana pasada con el intento fallido de montar una Superliga.

Pese a que tanto ingleses como españoles fueron parte de ese intento, los blues fueron los primeros -junto al Manchester City- en bajarse del barco. Mientras, la entidad madridista mantiene su intención de sacar adelante la nueva competición, que sustituirá a la Champions, y eso le ha costado la enemistad de Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA. Y las suspicacias no han tardado en aparecer. ¿Afectará en algo al arbitraje del encuentro? "No creo. Depende lo del campo, no lo de fuera. El árbitro hará su trabajo, nosotros intentaremos jugar bien al fútbol. Si pensamos que todo lo que se está diciendo nos va a perjudicar, la fastidiamos", respondió Zidane contundente.

"Yo confío al 100 % en los árbitros y en la UEFA. Van a elegir a los mejores para estos partidos. El colegiado intentará arbitrar el mejor partido posible. No va a haber ventaja o desventajas por las políticas. No me puedo imaginar nada de eso", dijo por su parte Tuchel, técnico del Chelsea.

Polémicas aparte, el Real Madrid afronta un reto mayúsculo ante un equipo que, desde la llegada del alemán, ha mostrado una firmeza admirable. No encajó ni un solo gol ante el Atlético en octavos, ni ante el Manchester City en la FA Cup, ni ante el Liverpool y el Manchester United en la Premier. Su impresionante solidez, su muro defensivo, será una gran prueba para los blancos, cuyo mayor problema es crear ocasiones y, sobre todo, materializarlas.

Llegan los blancos con menos bajas que ante el Liverpool, pero aún así con muchas e importantes. A las bajas ya sabidas de Sergio Ramos y Lucas Vázquez se han unido las de Ferland Mendy y Fede Valverde. Pero sí estará Toni Kroos y también podrá contar Zizou con Hazard y Carvajal. Un alivio para el galo.

Pese a ser ambos dos clásicos de la Champions en este siglo, es la primera vez que el Real Madrid se enfrenta con el Chelsea en la máxima competición. Los precedentes europeos no son nada halagüeños: derrota blanca en la final de la Recopa de 1971 y también triunfo inglés en la Supercopa de Europa de 1998. Para revertir la tendencia, el club blanco confía en su mística europea, sabedor además de que la Copa de Europa parece ahora mismo la gran opción de ganar un título tras el tropiezo del sábado en la Liga en su partido ante el Betis.