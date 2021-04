Iker Casillas se posiciona a favor de la Superliga: "Vamos a tener que ir hacia un nuevo mundo, hacia un nuevo reto"

Iker Casillas será el invitado de Santiago Cañizares a su canal de YouTube en una charla muy personal entre exporteros. El que fuera capitán del Real Madrid trata temas tan de actualidad como la Superliga y el fútbol moderno. La entrevista se emitirá a las 20h., horario español.

“Vamos a tener que ir todos hacia un nuevo mundo, hacia un nuevo reto. No sé si la gente se ha dado cuenta, o no se ha dado cuenta, de que esto tiene que cambiar”, comenta Casillas en el avance de la charla con Cañizares, dando a entender que si no es la Superliga sí que habría que buscar un nuevo formato sobre el ya establecido en el fútbol europeo.

Precisamente sobre el fútbol actual, Casillas reconoce que no es de su gusto, al tiempo que admite que disfrutaba como nadie cuando estaba en la portería (“No sabes cómo te envidio”, le responde Cañizares). Además reconoce tener muy claros sus objetivos actuales en el mundo del balompié. “Fui candidato a la presidencia de la RFEF. No está olvidado, ni mucho menos, pero ahora estoy enfocado en la Fundación del Real Madrid”, reconoce.