El partido celebrado este domingo en el Municipal de Nou Barris y que enfrentó al Montañesa y al At. Horta finalizó con un empate a uno entre ambos contendientes. El Montañesa quería mejorar su situación en el torneo tras perder el último partido frente al Banyoles por un marcador de 3-0. Con respecto al equipo visitante, el At. Horta cosechó un empate a uno ante el CF Pobla de Mafumet, sumando un punto en el último partido disputado de la competición. Tras el resultado obtenido, el equipo de Nou Barris se situó en décima posición, mientras que el At. Horta, por su parte, es sexto al concluir el encuentro.

La primera parte del partido arrancó de cara para el equipo de Nou Barris, que aprovechó la jugada para inaugurar el marcador con un tanto de Sergio García en el minuto 15, terminando de esta manera el primer periodo con el marcador de 1-0.

En la segunda mitad llegó el gol para el At. Horta, que puso las tablas con un gol de Estebez instantes antes del pitido final, en el 90, finalizando el enfrentamiento con un resultado definitivo de 1-1.

Con este resultado, el Montañesa se queda con 14 puntos y el At. Horta con 20 puntos.

La siguiente jornada enfrentará al Montañesa con el Figueres. Por su parte, el At. Horta se medirá frente al Igualada.