El próximo domingo a las 12:00 se jugará el partido de la tercera jornada de la Segunda Fase de Tercera División, el cual enfrentará al Plus Ultra y al Muleño en el Municipal Llano de Brujas.

El Plus Ultra encara la tercera jornada del torneo con la ilusión de remontar su posición después de empatar el último encuentro disputado frente al Lorca.

Por su lado, el Muleño cayó derrotado por 0-1 en el último encuentro que disputó frente al Olímpico De Totana.

Como local, el Plus Ultra venció en el único enfrentamiento de la Segunda Fase de Tercera División que ha jugado en su estadio. En las salidas, el Muleño se tuvo que conformar con un empate en su único enfrentamiento como visitante.

Anteriormente, han existido otros enfrentamientos en casa del Plus Ultra y los resultados son de una derrota y dos empates a favor del equipo local. A su vez, los visitantes no pierden en sus últimas dos visitas al estadio del Plus Ultra. El último encuentro entre el Plus Ultra y el Muleño en esta competición se disputó en febrero de 2020 y finalizó en tablas (2-2).

Si analizamos la situación de estos equipos en la tabla clasificatoria de la Segunda Fase de Tercera División, podemos ver que el equipo visitante está por delante del Plus Ultra con una diferencia de cuatro puntos. El Plus Ultra cuenta con 13 puntos en el casillero, situándose en el noveno lugar. Por su parte, los visitantes cuentan con 17 puntos y ocupan la séptima posición en el campeonato.