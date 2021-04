El próximo domingo a las 11:00 se jugará el encuentro de la tercera jornada de la Segunda Fase de Tercera División, el cual medirá al At. Pulpileño y al Cartagena en el San Miguel.

El At. Pulpileño llega al tercer encuentro con la intención de mejorar sus números en el campeonato tras haber empatado 1-1 contra el Racing Murcia en su último partido.

Respecto a la escuadra visitante, el Cartagena B se hizo con el triunfo frente al Real Murcia B durante su último encuentro de la competición (2-0), con tantos de Santisteban y Teddy.

Con respecto al desempeño en su estadio, el At. Pulpileño ha conseguido vencer en su único partido jugado hasta ahora en casa en la Segunda Fase de Tercera División. En las salidas, el Cartagena B no consiguió ganar en su único compromiso fuera de casa.

Con anterioridad, han existido otros enfrentamientos en casa del At. Pulpileño y los resultados son de una derrota y dos empates para los locales. Asimismo, los locales llevan un total de cuatro partidos seguidos sin perder frente a este rival en la Segunda Fase de Tercera División. El último partido que disputaron el At. Pulpileño y el Cartagena en este torneo fue en noviembre de 2019 y finalizó con un resultado de 1-3 favorable al At. Pulpileño.

Analizando su posición en la tabla clasificatoria de la Segunda Fase de Tercera División, vemos que los locales se sitúan por delante con una ventaja de cuatro puntos con respecto al At. Pulpileño. Los locales llegan al encuentro en segunda posición y con 47 puntos en el casillero. Por su parte, los visitantes se sitúan en quinta posición con 43 puntos.