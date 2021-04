Las graves consecuencias que podría tener para el Real Madrid y el Barça su insistencia en la Superliga

Las consecuencias del intento de crear una competición europea paralela le puede pasar una gran factura al Real Madrid. La UEFA, indignada con el club blanco por liderar la ‘revuelta’, medita sancionar duramente al conjunto madridista, sin descartar incluso dejarle fuera de las semifinales de la Champions de esta temporada y excluirle de la edición 2021/22.

Pese a que Florentino Pérez negó en su entrevista en la Cadena Ser estar preocupado por una posible descalificación del Real Madrid de la presente edición de la Liga de Campeones, en la que se enfrenta el martes en la ida de las semifinales al Chelsea, lo cierto es que en la entidad blanca, según ha podido saber 20minutos, hay inquietud con ese tema desde que los clubes ingleses decidieron abandonar el proyecto de la Superliga. Entonces, se pasó de que fueran tres los semifinalistas que iban a disputar la nueva competición a que el conjunto blanco se quedara solo.

Las palabras de Aleksander Ceferin en la madrugada del miércoles al jueves confirmaron ese temor. "La clave es que la temporada ya ha comenzado, la clave es que las televisiones nos reclamarían daños y perjuicios si no jugáramos las semifinales. Por lo tanto, hay una posibilidad relativamente pequeña de que este partido no se lleve a cabo la semana que viene", dijo el presidente de la UEFA.

Es decir, pese a considerarlo poco probable, Ceferin no cerró la puerta a una posible descalificación del Real Madrid. En el organismo europeo hay división de opiniones. Según informó ayer la Gazzetta dello Sport, varios miembros de la UEFA abogan por sancionar al equipo blanco con su exclusión de la Champions en la presente temporada y que tampoco la jugaran la que viene ni los madridistas ni la Juventus.

Mientras, Joan Laporta rompió ayer su silencio y lo hizo para reafirmar el apoyo del FC Barcelona a la creación de una nueva competición. "La Superliga es una necesidad, pero la última palabra la tendrán nuestros socios", dijo el presidente azulgrana antes de entrar a ver un partido del torneo Conde de Godó de tenis. "Si los clubes grandes no tenemos recursos, el fútbol sale perjudicado. Creo que habrá concordia institucional", continuó.

"La base de que haya habido esta propuesta, sigue existiendo. Hacen falta más recursos porque invertimos mucho, y para que el fútbol sea un espectáculo a consecuencia del mérito deportivo, quien quiera mantener esa calidad, debe tener en mente lo que planteamos", explicó el dirigente blaugrana.

Poco después, la entidad culé emitió un comunicado en el que explicó que no entrar en la Superliga hubiera sido "un error histórico" y pidió "paciencia", pues se hará un "análisis profundo sobre las reacciones que ha generado" el nuevo torneo.

Mientras, Javier Tebas movió ficha y convocó a una reunión telemática a todos los clubes del Primera y Segunda División menos a Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. Los 39 clubes firmaron un escrito en el que rechazaron "por unanimidad y enérgicamente la creación de esta competición".

"La Superliga destruye un modelo de negocio a nivel mundial y el derecho a soñar", dijo en la rueda de prensa posterior Fernando Roig, presidente del Villarreal. "El Sevilla no ha sido invitado, pero al Sevilla le gusta ganarse su estatus en los terrenos de juego", manifestó José Castro, máximo dirigente sevillista, cuando se le preguntó si a su club se le había tanteado en el caso de no entrar el Atlético.

Aunque el más contundente fue, como es habitual, Javier Tebas. "Creo que se acabó la amenaza de la Superliga para mucho tiempo", dijo el presidente de LaLiga, que cargó de nuevo contra Florentino Pérez.

"Se inventa unos números que no son reales. Miente porque no puede ayudar al fútbol". Tebas, que no cree que el Real Madrid sea descalificado este año, sí puso en cuestión que el año que viene los blancos y los azulgranas jueguen la Champions. "La participación en las competiciones de la UEFA es voluntaria. Vamos a ver si Real Madrid y Barcelona firman ese documento para la temporada que viene", declaró