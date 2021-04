New Orleans Pelicans consiguió vencer frente a Orlando Magic fuera de casa por 100-135 en una nueva jornada de la NBA. En la anterior jornada, los jugadores de Orlando Magic sufrieron una derrota a domicilio contra Atlanta Hawks por 112-96, por lo que tras el encuentro sumaron un total de cinco derrotas consecutivas. Por su parte, los de New Orleans Pelicans también perdieron en casa con Brooklyn Nets por 129-134. New Orleans Pelicans, tras el partido, se queda por ahora fuera de los puestos de Play-off con 26 victorias en 59 partidos jugados, mientras que Orlando Magic, tras el partido, se quedaría por el momento fuera de los Play-off con 18 victorias en 59 partidos disputados.

El primer cuarto estuvo marcado por el liderazgo de los jugadores de New Orleans Pelicans, alcanzaron una diferencia de ocho puntos (19-27) hasta finalizar con un resultado de 27-29. Posteriormente, en el segundo cuarto hubo alternancias en el electrónico hasta que concluyó con un resultado parcial de 25-45. Tras esto, los jugadores llegaban al descanso con un 52-74 en el contador.

En el transcurso del tercer cuarto los jugadores del equipo visitante se distanciaron de nuevo en el luminoso, de hecho, consiguieron un parcial durante este cuarto de 13-1 y llegaron a ir ganando por 42 puntos (64-106) hasta finalizar con un resultado parcial de 18-34 (y un 70-108 global). Por último, durante el último cuarto los jugadores del equipo local recortaban distancias de nuevo en el marcador, de hecho, consiguieron un parcial en este cuarto de 10-2, aunque no lo suficiente para poder vencer el partido y el cuarto terminó con un resultado parcial de 30-27. Finalmente, el duelo finalizó con un resultado de 100-135 para los visitantes.

En el transcurso del encuentro destacaron las actuaciones de Brandon Ingram y Zion Williamson, que consiguieron 29 puntos, seis asistencias y tres rebotes y 23 puntos, dos asistencias y siete rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo local destacaron MO Bamba y Devin Cannady, con 17 puntos y 12 rebotes y 17 puntos y tres rebotes respectivamente.

En el siguiente choque de la NBA Orlando Magic se enfrentará a Indiana Pacers en el Amway Center, mientras que el próximo encuentro de New Orleans Pelicans será contra San Antonio Spurs en el Smoothie King Center.