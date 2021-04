El próximo domingo a las 02:00 se disputará el partido de la tercera jornada de la Major League Soccer, el cual enfrentará al New England Revolution y al DC United en el Gillette Stadium.

El New England Revolution llega al tercer encuentro con la intención de mejorar sus números en la competición tras conseguir un empate contra el Chicago Fire en su último partido.

En el lado de los visitantes, el DC United se hizo con el triunfo frente al New York City durante su último encuentro de la competición (2-1), con tantos de Canouse y Hines-Ike.

Los rivales ya se habían enfrentado anteriormente en el Gillette Stadium y el balance es de 17 victorias, ocho derrotas y 13 empates a favor del New England Revolution. Asimismo, los locales llevan un total de nueve partidos seguidos invictos frente a este rival en la Major League Soccer. El último encuentro que disputaron el New England Revolution y el DC United en este torneo tuvo lugar en noviembre de 2020 y finalizó con un resultado de 4-3 favorable al New England Revolution.

Actualmente, ambos equipos están separados en la clasificación por dos puntos a favor del DC United. El New England Revolution llega al encuentro con un punto en su casillero y ocupando la sexta plaza antes del partido. En cuanto a su rival, el DC United, es segundo en la clasificación con tres puntos.