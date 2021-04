El próximo sábado a las 19:00 se jugará el encuentro de la segunda jornada de la Major League Soccer, el cual enfrentará al New York City y al Cincinnati en el Yankee Stadium.

El New York City tiene ganas de reencontrarse con la victoria en el encuentro correspondiente a la segunda jornada después de haber perdido su último encuentro contra el DC United por un marcador de 2-1.

En el lado de los visitantes, el Cincinnati no pasó de las tablas con un marcador de 2-2 ante el Nashville SC.

A domicilio, el Cincinnati se tuvo que conformar con un empate en su único enfrentamiento como visitante.

Los dos rivales ya se han enfrentado en otras ocasiones en el Yankee Stadium, obteniendo como resultado tres victorias a favor del New York City. Asimismo, es destacable la racha de los locales, que llevan tres partidos seguidos ganando en casa frente al Cincinnati. La última vez que se enfrentaron el New York City y el Cincinnati en este torneo fue en septiembre de 2020 y el partido finalizó con un resultado de 4-0 a favor del New York City.

En referencia a la situación de ambos equipos en la tabla clasificatoria de la Major League Soccer, podemos ver que los visitantes se sitúan por delante de su rival con una diferencia de un punto. El New York City llega al encuentro en la duodécima posición con cero puntos en el casillero. Por su parte, el equipo visitante es cuarto con un punto.