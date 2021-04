Juan Espino, muy molesto tras ser robado en la UFC: "Le golpee en el muslo, dijo que fue en sus partes y montó un show"

Juan Espino, ‘El Guapo’, se enfrentó a Alexandr Romanov el pasado sábado en la velada UFC del fin de semana, perdiendo el combate después de que los jueces entendiesen un rodillazo fortuito como golpe bajo. Una decisión que enfadó mucho al luchador canario que ahora rompe su silencio.

“Uno se prepara para ganar o para perder, pero no para que te roben la pelea. Me afecta personalmente, más que en otros aspectos. No es necesario ganar todas las peleas. Todos los luchadores pierden alguna vez, pero es muy duro cuando te lo quitan”, declaró en Radio Marca. “En el tercer asalto, hubo un golpe que impacta en el muslo alto, y mi rival dice que es en sus partes. Se tiró al suelo y montó un show para salir por la tangente. Él había agotado toda su energía en los dos asaltos anteriores. Cuando se vio ganador, dijo que no se había recuperado”, relata.

By technical split decision, Alexandr Romanov is declared the winner. #UFCVegas24 pic.twitter.com/nYktSGnOws — UFC (@ufc) April 18, 2021

Espino está especialmente molesto con la actitud de su rival, al que acusa de haber fingido para llevarse el combate. “Cuando te hacen estas cosas, no te quedan ganas de tener buen rollo. No quiero decir que Romanov vaya a ser mi enemigo, pero no me gustan que me roben y me mientan en la cara”. Ahora ‘El Guapo’ pide la revancha con Romanov. “He pedido una revancha y estoy esperando a que se pronuncie, tanto mi rival, como la UFC”, asegura el canario.