Tyler Herro, el futuro de Miami Heat se tuerce por sus caprichos y malas inversiones

Tyler Herro fue uno de los nombres propios de la burbuja de Orlando en la que la NBA acabó la pasada temporada desafiando al Covid-19. El joven jugador de Miami Heat sorprendió a propios y extraños con un rendimiento y desparpajo espectacular. Sin embargo en la franquicia de Florida ahora están preocupados de que la fama y el dinero estén haciendo que su prometedora estrella se tuerza.

Miami es una de las ciudades de Estados Unidos donde la ostentación y el postureo son más patentes, y Tyler Herro no tardó en subirse al carro del fardar. “Lo primero que compré creo que fue un bolso Gucci para mi madre. Estaba en Nueva York solo con unos amigos, lo vi en la tienda y se lo compré por 5.000 dólares”, confesó el jugador en una entrevista con GQ en 2020. De hecho, el integrante de los Miami Heat no tuvo problema alguno en hacer un listado de lo que compró con su primer millón de dólares ganado.

“Compré dos coches, un Jeep y un Mercedes, que compré en Kentucky y lo enviaron aquí. Fueron 200.000 dólares en total. El Jeep es un Wrangler personalizado descapotable de 60.000”. A esos dos bólidos hay que sumar un Porsche para su madre de 80.000 dólares y una pick-up para su padre de 40.000. Y al margen de los coches, 85.000 dólares en ropa, 30.000 en joyas, 10.000 en gafas de sol, 20.000 en un cocinero propio, obras de arte, viajes en jet privado… Los movimientos bancarios de Tyler Herro no paran.

Sus números no son malos en absoluto (14,8 puntos, 4,9 rebotes y 3,4 asistencias), pero el problema es que parece haberse conformado con eso y quedarse estancando. Una situación que en el entorno de los Miami Heat ven como consecuencia de su ritmo de vida. “Todo el mundo tiene derecho a su propia vida personal y no tratamos de sacarla a relucir, pero al final el equipo empieza a tener cierto nivel de preocupación. En este caso en particular, lleva meses preocupado. Estaban preocupados por los jugadores durante la era del ‘Big Three’, pero este caso es diferente, porque tiene 21 años”, comenta Dan Feldman, periodista de de NBC Sports.