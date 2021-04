Carla Suárez anuncia que ha superado el linfoma de Hodgkin y quiere jugar Roland Garros

Carla Suárez ha anunciado a través de una nota de prensa una de las mejores noticias que podía dar: se ha curado del linfoma de Hodgkin. El cáncer que la ha sacado a la fuerza del tenis ha remitido de su cuerpo tras casi un año de tratamiento, con momentos difíciles, pero que no le han quitado ni un ápice de ánimo para avanzar.

Tanto es así que su próximo objetivo, después de sentirse bien en los entrenamientos, es competir en Roland Garros, para el que tiene billete directo. El torneo parisino arranca el 30 de mayo y dependerá de su estado físico y mental si se inscribe o no.

"Hoy por fin termino el tratamiento y ya puedo decir que he superado el linfoma. Han sido unos meses distintos, donde he tenido que afrontar una realidad que no conocía de primera mano. Teniendo disciplina y escuchando en todo momento el consejo médico, se han puesto las bases para superar la enfermedad", declaró en Barcelona, donde se ha estado tratando con quimioterapia y radioterapia.

Ahora arranca una nueva etapa. En tres meses se someterá a una revisión de control, y así sucesivamente. Que lo haya vencido no significa que no vuelva a remitir.

"Quiero aprovechar para mostrar mi gratitud infinita a los sanitarios que nos cuidan día a día, especialmente al personal médico que me ha dado confianza y esperanza en todo momento durante mi lucha. Ese factor humano es fundamental para salir adelante en momentos así, y me siento afortunada por haber contado también con ese apoyo. Mucha fuerza y muchos ánimo también a los que siguen en la lucha", insistió.