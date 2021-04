La respuesta de Pedrerol a Piqué por sus críticas a la entrevista a Florentino Pérez: "También te queremos"

Gerard Piqué se mantuvo callado mientras la Superliga nacía, crecía y se moría en apenas 48 horas. El central del Barcelona, una vez consumada la rápida caída de la competición según se iban borrando los equipos ingleses, se apresuró a criticarla y, de paso, atizar a Josep Pedrerol y a 'El Chiringuito' por el cambio de humor que tenían con respecto al día anterior, eufóricos mientras se entrevistaba a Florentino Pérez.

Evidentemente, Pedrerol no iba a dejar pasar la oportunidad de replicar al segundo capitán del Barcelona. "Ayer una fiesta, hoy hundidos. El chiringuito de Florentino", dijo Piqué, y el periodista lo leyó en directo.

"Aquí todos los espectadores del programa tienen su lugar", ironizaba el presentador. Una vez leído el mensaje de Piqué, entre risas y encajando bien el comentario, se lo agradeció. "Gracias por vernos y por estar ahí. Sé que eres un fiel seguidor de este programa. También te queremos", sonrió.

🗣️ "GRACIAS por VERNOS, sé que eres FIEL SEGUIDOR de @elchiringuitotv"



Las palabras de @jpedrerol a @3gerardpique en #ChiringuitoSuperliga tras su tweet. pic.twitter.com/Rcbi3j6fjE — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 20, 2021

Algo más mordaz se mostró Pedrerol cuando continuó al respecto." Antes también ha puesto un tuit en el que se solidarizaba con la causa (de los que estaban contra la Superliga). Ayer no dijo nada y me da la sensación de portavoz del Barça, porque a Laporta no lo he escuchado", lanzó el periodista.

Sobre lo de 'El Chiringuito de Florentino', Pedrerol también tiró de retranca: "No es mal nombre, 'El chiringuito de Florentino' rima más que 'Chiringuito de Jugones".